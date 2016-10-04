سرابی درباره اجرای مجدد نمایش «خدای کشتار» که پیش از این در نیمه اول سال جاری و در سالن تئاتر مستقل به صحنه رفته بود به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «خدای کشتار» بارها در ایران و توسط کارگردانهای مختلف اجرا شده است و من بعد از دیدن نمایش «خدای کشتار» به کارگردانی علیرضا کوشکجلالی به این متن علاقهمند شدم. در نهایت اوایل سال جاری با بازی مارال بنیآدم، ستاره پسیانی، نوید محمدزاده و خودم و با طراحی صحنه آتوسا قلمفرسایی و تهیهکنندگی نورالدین حیدریماهر این نمایش را در سالن تئاتر مستقل به صحنه بردم.
وی با بیان اینکه تا حدی پیشبینی پرتماشاگر بودن اجرای «خدای کشتار» را میکرده است، اظهار کرد: گرچه آماده حضور پرتعداد تماشاگران بودیم ولی پیشبینی چنین استقبال عجیبی را از اجرا نداشتیم به این صورت که وقتی ما بلیت ۱۰ سانس نمایش را برای فروش باز میگذاشتیم، ظرف کمتر از ۲۰ دقیقه همه بلیتها فروخته میشد.
به گفته وی، پس از پایان اجرای عمومی «خدای کشتار» مخاطبان و علاقهمندان پیغامهای متعددی به گروه بازیگری و عوامل نمایش میفرستادند و خواستار اجرای مجدد این نمایش بودند.
کارگردان و بازیگر نمایش «خدای کشتار» درباره زمان و مکان اجرای مجدد این نمایش بیان کرد: ترجیح میدهم با توجه به این استقبال، نمایش «خدای کشتار» را مجددا به صحنه ببریم. از این رو در پایان سال جاری، از ۲۵ بهمنماه تا ۲۹ اسفندماه سال جاری، نمایش «خدای کشتار» را در تماشاخانه «پالیز» به صحنه خواهیم برد.
سرابی تأکید کرد: ما سال ۹۵ را با «خدای کشتار» آغاز کردیم و با «خدای کشتار» هم سال جاری را به پایان میبریم.
وی درباره احتمال وجود تغییر در گروه بازیگری و عوامل اجرا در اجرای مجدد نمایش «خدای کشتار»، یادآور شد: هیچ تغییری در گروه اجرایی و بازیگری نمایش وجود نخواهد داشت.
