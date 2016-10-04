  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

۴۰ درصد مجرمین دوباره به زندان باز می‌گردند

۴۰ درصد مجرمین دوباره به زندان باز می‌گردند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ۴۰ درصد مجرمین بازگشت مجدد به زندان دارند و در حالت خوش بینانه ۵۰ درصد مجرمین آموزش پذیر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت در  آیین افتتاحیه طرح «نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است، افزود: در حوزه تغییر فرهنگ هرچه تلاش و سرمایه گذاری می کنیم به نتایح مطلوب نمی رسیم، زیرا افراد به سنی رسیده اند که شخصیت آنان شکل گرفته و منصرف کردن آنان از راه هایی که شناسایی کرده اند و وارد کردن آنان به کار جدید بسیار سخت است.

وی گفت: فعالیت اصلاح و تربیت با مشارکت معاون پیشگیری و سایر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد اگرچه نتایجی دارد اما مانع نشد تا جلوی بازگشت مجرمین از جرم را بگیرد.

الفت افزود: ۴۰ درصد مجرمین بازگشت مجدد به زندان دارند و در حالت خوش بینانه ۵۰ درصد مجرمین آموزش پذیر هستند و ۵۰ درصد آموزش ها را نمی پذیرند.

وی ادامه داد: آموزش، ضرورت زندگی آنان را حل نکرده و بعد از خروج از زندان به سمت ارتکاب جرم رفته اند.

الفت گفت: باید پیشگیری و اصلاح را از سن کودکی آغاز کنیم.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه، آرامش و الگو شدن در منطقه و دنیا باید با کودکان در ارتباط باشیم.

الفت با بیان اینکه نیازمند شناسایی به هنگام هستیم، گفت: به موقع نبودن فعالیت ها بزرگترین مشکلی است که در عمل با آن مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: نیازمند تولید بسته های یکپارچه خدماتی دانش آموزان هستیم.

کد مطلب 3787024
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها