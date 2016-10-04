به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت در آیین افتتاحیه طرح «نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است، افزود: در حوزه تغییر فرهنگ هرچه تلاش و سرمایه گذاری می کنیم به نتایح مطلوب نمی رسیم، زیرا افراد به سنی رسیده اند که شخصیت آنان شکل گرفته و منصرف کردن آنان از راه هایی که شناسایی کرده اند و وارد کردن آنان به کار جدید بسیار سخت است.

وی گفت: فعالیت اصلاح و تربیت با مشارکت معاون پیشگیری و سایر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد اگرچه نتایجی دارد اما مانع نشد تا جلوی بازگشت مجرمین از جرم را بگیرد.

الفت افزود: ۴۰ درصد مجرمین بازگشت مجدد به زندان دارند و در حالت خوش بینانه ۵۰ درصد مجرمین آموزش پذیر هستند و ۵۰ درصد آموزش ها را نمی پذیرند.

وی ادامه داد: آموزش، ضرورت زندگی آنان را حل نکرده و بعد از خروج از زندان به سمت ارتکاب جرم رفته اند.

الفت گفت: باید پیشگیری و اصلاح را از سن کودکی آغاز کنیم.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه، آرامش و الگو شدن در منطقه و دنیا باید با کودکان در ارتباط باشیم.

الفت با بیان اینکه نیازمند شناسایی به هنگام هستیم، گفت: به موقع نبودن فعالیت ها بزرگترین مشکلی است که در عمل با آن مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: نیازمند تولید بسته های یکپارچه خدماتی دانش آموزان هستیم.