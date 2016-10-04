۲۰ شهید تازه تفحص شده شناسایی شدند/۳ سال زمان برای تفحص در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد باقرزاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین استقبال از ۷۸ شهید دوران دفاع مقدس در مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مرحله نخست و با اقدامات اولیه تاکنون ۲۰ شهید تازه تفحص شده شناسایی شدند که طی روزهای آینده به خانواده آنها اعلام می شود.

وی ادامه داد: این شهدا با اولویت در ماه محرم به خانواده هایشان تحویل داده می شوند تا مراسم تشییع و خاکسپاری انجام شود.

مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از تشییع سایر شهدا تفحص شده تا پایان ماه صفر جاری خبر داد و گفت: سایر شهدا نیز در طول ماه محرم و صفر شناسایی می شوند و تلاش خواهد شد در پایان ماه صفر دیگر شهدا اعم از شهدای شناسایی شده و گمنام در سراسر کشور تشییع شوند.

وی از ادامه داشتن کار تفحص در عراق تاکید کرد و گفت: کار با جدیت در حال انجام است و آنچه تاکنون انجام شده با حمایت وزارت دفاع، عشایر، مردم و مسئولان عراقی انجام شده و امیدواریم ادامه داشته باشد.

سردار باقرزاده مدت زمان سه سال را برای پایان تفحص در عراق اعلام و اظهار کرد: برنامه سه ساله ای را برای رساندن کار به نقطه قابل قبول تعریف شده است ودر تلاش هستیم بنا به دستور رئیس ستادکل نیروهای مسلح کار را با قدرت بیشتر و طی سه سال به سرانجام مطلوبی رسانیم.

وی در ادامه به مراسم استقبال امروز اشاره و عنوان کرد: بخشی از این ۷۸ شهید دوران دفاع مقدس در سال ۶۱ شمسی به شهادت رسیده بودند که ۲۴ شهید از تعداد در منطقه زویدات کشف شد و سایر پیکر های مطهر در شرق دجله، جزیره مجنون، ام رصاص و قطعه کشف شدند.

مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با آغاز تفحص در کشور عراق اظهار کرد: این کار نیاز به رایزنی های وزارت خارجه دارد و باید کارهایی از سوی این وزارت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه شنبه پیکر مطهر ۷۸ شهید گلگون کفن با استقبال پر شور مردم خرمشهر و آبادان، عشایر و مسئولان محلی و استانی و همچنین کاروان های راهیان نور به میهن بازگشتند.

همکاری نامناسب نیروهای هنگ مرزی با خبرنگاران برای پوشش مناسب خبری که منجر به نارضایتی آنها شد از جمله حواشی این مراسم بود.