به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فلاح در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که صبح سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در سطح کشور ۷ درصد بوده که بنا است این نسبت به بالای ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه این آمار در استان البرز حدود ۳ درصد است، افزود: واحدهایی در استان هستند که مالیات آن ها در تهران اخذ می شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان البرز با بیان اینکه برخی فرار مالیاتی به سبب کم اظهاری و واحدهای زیرزمینی شناسایی نشده است، خاطرنشان کرد: برای اولین بار در کشور ستادی تحت عنوان واحدیابی واحدهای مالیاتی در استان البرز تشکیل شده تا واحدهای مخفی شناسایی شود.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع ظرفیت اخذ مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: ارزش افزوده مالیات ها به شهرداری باز می گردد.

فلاح با تاکید بر اینکه سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان تزریق شده است، گفت: این مهم می تواند در سال جاری تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزوش یابد.