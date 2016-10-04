مأموریت استاندار لرستان برای فرمانداران/طرح سرشماری جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ اظهار داشت: ارائه آمار صحیح بسیار مهم بوده و اگر برنامه ریزی و تصمیم گیری بر اساس پایه ای نادرست صورت گیرد قطعا خروجی آن پیشرفتی نخواهد داشت.

وی بیان داشت: آمار و آمار گیری مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور است.

استاندار لرستان با بیان اینکه مراجع تقلید فتواهای مختلفی مبنی بر شرکت در سرشماری نفوس و مسکن ارائه داده اند، گفت: در صورتیکه آماری صحیح ارائه داده نشود مدیران به طورحتم نمی توانند تصمیم درستی داشته باشند.

بازوند با اشاره به اینکه استان لرستان وضعیت مطلوبی در ارائه آمار به صورت اینترنتی نداشته است، عنوان کرد: فرمانداران شهرستان ها وظیفه سنگینی در رابطه با سرشماری نفوس و مسکن داشته و به دلیل اهمیت موضوع باید آمارگیری را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: دلیل توسعه نیافتن مناطق توسعه نیافته در بعد های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نتیجه تصمیم غیر کارشناسی و غیر اصولی مدیر آن منطقه بوده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه استان لرستان با مزیت های زیادی که دارد استان محرومی نیست، افزود: شاید دلیل محروم بودن استان لرستان این است که مدیران محرومی دارد.

بازوند با تاکید بر اینکه مردم باید در سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی شرکت کنند، تصریح کرد: از فرمانداران می خواهیم در این پروژه بزرگ ملی به صورت جدی وارد شوند.

وی با اشاره به اینکه آینده استان بر اساس آمار و اطلاعات ارائه داده شده رقم خواهد خورد، گفت: آمار پایین ثبت نام اینترنتی در خور استان لرستان نیست.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به اینکه آمار ارائه شده محرمانه هستند، عنوان کرد: آمار اینترنتی نسبت به آمار حضوری دقیق تر است.

بازوند بیان داشت: از امروز همه فرمانداران، دهیاری ها و ... کارهای خود را تعطیل کرده و موضوع آمارگیری طرح سرشماری نفوس و مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.