تندیس شهدای اطلاعات منطقه شمال در ساری نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شالیکار پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری یادواره شهدای اطلاعات شمال کشورکه در سالن کنفرانس ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد اظهار داشت: یادواره شهدای اطلاعات با مسئولیت قرارگاه نیروی زمینی سپاه و قرارگاه غدیر برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت این یادواره افزود: این یادواره ۱۵ مهر مصادف با چهارم محرم از ساعت ۹ صبح در پارک ملل با سخنرانی سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه همراه با افتتاح تندیس شهید طوسی آغاز خواهد شد و تندیسی با موضوع شهدای اطلاعات در پارک قائم نصب خواهد شد.

سردار شالیکار به تشکیل مجموعه اطلاعات و عملیات دو سال پس از شروع دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شهید حسن باقری از خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی بوده است که در قرارگاه کربلا سازماندهی اطلاعات وعملیات سپاه و تربیت نیروی شناسایی در زمان جنگ را پایه گذاری کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه غدیر تصریح کرد: اکنون تجربه شهید باقری در کشورهای دیگر مانند سوریه، لبنان و مقاومت اسلامی پیاده سازی می شود.

رئیس ستاد یادواره شهدای اطلاعات عملیات شمال کشور، شمار شهدای اطلاعات عملیاتی مازندران را ۲۰۷ شهید و شهدای اطلاعات عملیات در سه استان شمالی را ۳۲۳شهید عنوان و تعداد شهدای کل در سه استان شمالی را بیش از ۲۲ هزارو ۵۰۰ شهید عنوان کرد.