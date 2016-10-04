  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷

فرمانده قرارگاه منطقه ای غدیر:

تندیس شهدای اطلاعات منطقه شمال در ساری نصب می شود

تندیس شهدای اطلاعات منطقه شمال در ساری نصب می شود

ساری - فرمانده قرارگاه منطقه ای غدیر نیروی زمینی شمال گفت: تندیش شهدای اطلاعات منطقه شمال در پارک قائم ساری نصب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شالیکار پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری یادواره شهدای اطلاعات شمال کشورکه در سالن کنفرانس ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد اظهار داشت: یادواره شهدای اطلاعات  با مسئولیت قرارگاه نیروی زمینی سپاه و قرارگاه غدیر برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت این یادواره افزود: این یادواره ۱۵ مهر مصادف با چهارم محرم از ساعت ۹ صبح در پارک ملل با سخنرانی سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه همراه با افتتاح تندیس شهید طوسی آغاز خواهد شد و تندیسی با موضوع شهدای اطلاعات در پارک قائم نصب خواهد شد.

سردار شالیکار به تشکیل مجموعه اطلاعات و عملیات دو سال پس از شروع دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شهید حسن باقری از خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی بوده است که در قرارگاه کربلا سازماندهی اطلاعات وعملیات سپاه و تربیت نیروی شناسایی در زمان جنگ را پایه گذاری کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه غدیر تصریح کرد: اکنون تجربه شهید باقری در کشورهای دیگر مانند سوریه، لبنان و مقاومت اسلامی پیاده سازی می شود.

رئیس ستاد یادواره شهدای اطلاعات عملیات شمال کشور، شمار شهدای اطلاعات عملیاتی مازندران را ۲۰۷ شهید و شهدای اطلاعات عملیات در سه استان شمالی را  ۳۲۳شهید عنوان و تعداد شهدای کل در سه استان شمالی را  بیش از ۲۲ هزارو ۵۰۰ شهید عنوان کرد.

کد مطلب 3787032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها