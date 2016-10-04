ثبت نام استخدامی آموزش وپرورش از ۱۷مهر ماه/ اعلام زمان آزمون جدید

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پاپایی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب قانون خدمات کشوری تعداد ۱۰ هزار نفر افراد واجد شرایط که دارای مدرک دانشگاهی هستند و از طریق آزمون کتبی و صلاحیت عمومی، مصاحبه استخدامی و انجام معاینات پزشکی متناسب با نیاز واحد های آموزشی، به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره مهارت و آموزش که توسط دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برگزار می شود به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می شوند.

وی بیان کرد: بر این اساس استخدام سال ۹۵ بر مبنای نیاز مناطق آموزشی و بومی گزینی است.

معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد ۴۰۰۷ نفر زن و ۵ هزار و ۹۹۳ مرد جذب می شوند و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی هستند.

پاپایی تصریح کرد: پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مکلفند در آزمون جامعی که در پایان دوره آزموشی یکساله برگزار می شود شرکت کرده و گواهی موفقیت در آزمون را کسب کنند و بعد از انتشار آگهی از طریق سازمان سنجش کشور از ۱۷ مهر ۹۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند و پیش بینی می شود آزمون استخدامی سال جدید نیز ۲۱ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.