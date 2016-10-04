۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

معاون وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

ثبت نام استخدامی آموزش وپرورش از ۱۷مهر ماه/ اعلام زمان آزمون جدید

معاون رسانه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام استخدامی وزارت آموزش و پرورش از ۱۷ مهر ماه آغاز می شود و پیش بینی می شود آزمون استخدامی جدید ۲۱ آبان ماه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پاپایی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب قانون خدمات کشوری تعداد ۱۰ هزار نفر افراد واجد شرایط که دارای مدرک دانشگاهی هستند و از طریق آزمون کتبی و صلاحیت عمومی، مصاحبه استخدامی و انجام معاینات پزشکی متناسب با نیاز واحد های آموزشی، به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره مهارت و آموزش که توسط دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برگزار می شود به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می شوند.

وی بیان کرد: بر این اساس استخدام سال ۹۵ بر مبنای نیاز مناطق آموزشی و بومی گزینی است.

معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد ۴۰۰۷ نفر زن و ۵ هزار و ۹۹۳ مرد جذب می شوند و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی هستند.

پاپایی تصریح کرد: پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مکلفند در آزمون جامعی که در پایان دوره آزموشی یکساله برگزار می شود شرکت کرده و گواهی موفقیت در آزمون را کسب کنند و بعد از انتشار آگهی از طریق سازمان  سنجش کشور از ۱۷ مهر ۹۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند و پیش بینی می شود آزمون استخدامی سال جدید نیز ۲۱ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

    • محمودی ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
      سلام چرا نسبت به گرفتن معلم در آموزش وپرورش کم لطفی میشود.الان معلمان حق التدریسی به کار گرفته اند که حتی یک ساعت آموزش معلمی ندیده اندوجالب تراینکه سن آنها بسیار بالاست.افرادی با سن ۳۵،۳۰ ،۳۸و... دیده می شونددر حالی که قبلا حد اکثر ۲۴سال بود.
    • ظفریان ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
      سلام خدا قوت منابع آزمون چی هستن ؟ و اینکه شرایط ازمون را کی اعلام میکنید ؟
    • حانیه ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
      پس چرا هنوزشرایط اعلام نشده
    • سعید ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
      سلام منابع آزمون چی هستن ؟ و اینکه شرایط ازمون را کی اعلام میکنید ؟
    • فاطمه ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
      زمان برگزار ی ازمون وزارت بهداشت و اموزش و پرورش یکیه . هردو ازمون میتونیم ثبت نام کنیم؟؟؟؟

