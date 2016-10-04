نادیده گرفتن هویت میدان شهدا در مشهد موضوع جدیدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود هراتی ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر مشهد برگزار شد، نسبت به نطق جلسه گذشته رئیس کمیسیون فرهنگی زیارتی شورای اسلامی مشهد اعتراض و اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی، میدان شهدای مشهد به میدان مجسمه معروف بود و این میدان به واسطه شش راهه بودن، تقابل‌های شهرسازی و سیاسی در آن وجود داشت.

وی افزود: طرح میدان شهدا فرصت خوبی را برای پیوست‌نگاران و دیوارنگاران فرهنگی فراهم کرده‌است، از این رو زیر سوال بردن این طرح به معنای نادیده گرفتن مدیران جهادی و مقابله با مدیریت جهادی است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: متاسفانه پیوست نگاران از ظرفیت‌های فرهنگی طرح میدان شهدا استفاده نکرده‌اند، در حالی که دیوارنگاران فرهنگی می‌توانند طرح‌های فرهنگی بسیاری را در این میدان برپا کنند.

وی اضافه کرد: گذرگاه میدان شهدا از عالی‌ترین فضاهای ساختار شهری است که در طراحی جدید به یک عرصه تبدیل شده است.

هراتی با اشاره به مجسمه شاه در این میدان، نزدیک بودن به حرم حضرت ثامن الحجج و ایجاد تقابل مذهبی و سیاسی، عنوان کرد: از ابتدا این میدان هویت مذهبی خاصی نداشته است و نادیده گرفتن این طرح، امروز موضوع جدیدی نیست.