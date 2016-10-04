به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست بعد از شعرخوانی اساتید و شاعران جوان و همچنین دف نوازی هادی فرشچی، مراسم تقدیر با حضور شاعرانی مانند محمدجواد محبت، محمدعلی بهمنی، یوسفعلی میرشکاک، محمد سلمانی و عبدالجبار کاکایی، برگزار شد و از شاعران زیر تقدیر به عمل آمد:

پرویز بیگی حبیب آبادی به پاس ایجاد نشر پیشرو در حوزه شعر در بخش خصوصی، فاضل نظری به پاس شعر بی‌قرار تو ام و در دل تنگم گله‌هاست، علیرضا بدیع به پاس شعر تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، علی‌محمد مودب به واسطه فعالیت در جذب استعدادهای درخشان شعر پارسی، حسین قرائی به پاس فعالیت در حوزه تاریخ شفاهی ادبیات انقلاب اسلامی، علیرضا احمدی به پاس فعالیت در حوزه رسانه و مستندسازی، بیژن ارژن به پاس نگاهی دیگر به رباعی و زبانی نو در سرایش و اندیشه‌ای متفاوت، محمدسعید میرزایی به پاس پایه گذاری غزل فرم، غلامرضا طریقی به پاس غزل زیبای سپید تو سیاه من، مرتضی امیری اسفندقه به پاس احیای قصیده در دو دهه اخیر با زبان و مضامین نو و بدیع، صادق رحمانی به پاس فعالیت در حوزه شعر و ادبیات در شبکه‌های رادیویی، غلامرضا سازگار به پاس یک عمر پیرغلامی و سرودن و خواندن اشعار ولایی در مدح اهل بیت (علیهم السلام)، سعید بیابانکی به پاس فعالیت رسانه‌ای در سیما و ارتقاء سطح آشنایی جامعه با حوزه ادبیات فارسی، هادی کیاسری به پاس فعالیت در حوزه شعر و ادبیات پارسی زبانان غیر ایرانی، زکریا اخلاقی به پاس سرودن شعر با مفاهیم معرفتی و توجه به حوزه اخلاق، سیدامین جعفری به پاس پیشرو بودن در سرودن اشعار با مضامین انسان دوستانه، سیدرضا محمدی به پاس پایه گذاری غزل اعتدال پس از ابتذال غزل فرم، خانواده مرحوم نصرالله مردانی به پاس اثر ماندگار مجموعه شعر خون نامه خاک در سالهای دفاع مقدس، سعید پاشازاده به پاس پیشرو بودن در سبک‌های اصیل و تازه در حوزه شعر مداخی و آیینی، علیرضا قزوه به پاس اثر ماندگار مولا ویلا نداشت، مهدی فرجی به پاس غزل زیبای روسری باد را تکان می‌داد، مصطفی محدثی به پاس فعالیت در حوزه شناسایی و جذب استعدادهای درخشان، لیلا کردبچه به پاس کتاب ماندگار یک شب پرنده‌ای، علی داوودی به پاس غزل باران، محمدمهدی سیار به پاس غزل روایت کرده‌اند اردیبهشتی می‌رسد از راه، علی هوشمند به پاس تاثیرگذاری در شعر نو و فعالیت گسترده در نقد، سابیر هاکا به پاس پیشرو بودن در شعر سپید با مضامین اجتماعی کار و کارگری و مرتضی صداقت به پاس فعالیت در حوزه فرهن، ادب و رسانه.

همچنین بر اساس این گزارش، هییت علمی و دفتر پژوهش جشنواره آیینه مهر، مهدی مظاهری را به پاس پیشرو بودن در جریان سازی شعر مدرن اندیشه محور شایسته تقدیر دانست اما از آنجا که وی میزبان و نماینده باشگاه خیرین رهروان قائم آل محمد (عج) بود، از دریافت تقدیرنامه خودداری و به خواندن چند غزل بسنده کرد.

یادآوری می‌ود، دبیرخانه خانه جشنواره بین المللی آیینه مهر که کار خود را از اسفند ماه سال 1394 با برگزاری جشنواره ای بین‌المللی به همین نام (آیینه مهر) آغاز کرده است، در طول سال به برگزاری نشست‌هایی ادبی از این دست می‌پردازد. نشست پیشین این دبیرخانه با نام مهرِآب در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. این دبیرخانه هر ساله در اسفندماه با انتشار فراخوان سراسری اقدام به جمع آوری آثار شاعران می‌کند و ضمن داوری آثار ارسال شده به تقدیر از نفرات برتر می‌پردازد.