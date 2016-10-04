به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰هزار نسخه از کتاب «سقای آب و ادب» اثر سیدمهدی شجاعی در قالب این پویش و با کاهش قیمت هفت هزار و پانصد تومانی راهی بازار کتاب شد.

«سقای آب و ادب»، که نویسنده در انتهای کتاب آن را اثری متفاوت با آثار قبلی خود معرفی کرده است، رمان و روایتی متفاوت از زندگانی حضرت عباس(ع) است.

این کتاب شامل ۱۰ فصل و ۲۶۴ صفحه است که عناوین فصل‌ها عبارت است از؛ عباسِ علی، عباسِ ام‌البنین، عباسِ عباس، عباسِ سکینه، عباسِ مواسات، عباسِ زینب، عباسِ ادب، عباسِ حسین، عباسِ فرشتگان و عباسِ فاطمه.

نویسنده بر اساس مستندات تاریخی، به روایت زندگی حضرت عباس(ع) می‌پردازد؛ اما در فصل نهم، شیوه‌ای جدید را پیش می‌گیرد و روایتی متفاوت را با مضامینی نو از شخصیت حضرت عباس بن علی(ع) ارائه می دهد.

ششمین پویش کتابخوانی «روشنا» با محوریت سه کتاب آغاز شده است که «رحمت واسعه» اشارات مرحوم آیت‌الله بهجت درباب امام حسین(ع) و «بچه‌های عاشورا» برای کودکان اثر طاهره ایبد دو کتاب دیگر این دوره پویش مطالعاتی روشنا هستند.

در این دوره از پویش، دبیرخانه به صورت هفتگی به شرکت کنندگان، جوایزی را اهدا خواهد کرد.