۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خبرداد:

خرید ۶۸ هزار تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان سیستان و بلوچستان

زاهدان - رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۶۸ هزار و ۱۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان سیستان وبلوچستان خریداری شده است.

رضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۶۸ هزار و ۱۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان سیستان وبلوچستان خریداری شده است.

وی افزود: عملیات برداشت گندم از سطح ۷۶ هزار هکتار از مزارع سیستان و بلوچستان از فروردین آغاز و در اواخر خرداد ماه به پایان رسید.

وی گفت: تاکنون از سطح ۶۷ هزار هکتار از زمین های کشاورزی سیستان و بلوچستان، ۶۸ هزار ۱۵۰تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و به سیلوهای سطح استان حمل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: عمده ارقام گندم کشت شده در مزارع استان «هامون، کراس بولانی، کویر، سیستان، افق و ارگ» می باشند.

وی تصریح کرد: تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم بذری مورد نیاز سال زارعی ۹۵-۹۶ نیز از کشاورزان خریداری شده است.

