۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

با ظرفیت ۱۴ میلیون متر مکعب؛

بهره‌برداری از سکوی اول فاز ۱۹ پارس جنوبی به‌زودی آغاز می‌شود

عسلویه - با اتمام عملیات راه اندازی سکوی ۱۹A پارس جنوبی، شمارش معکوس برای آغاز برداشت گاز این سکو از مخزن مشترک با ظرفیت ۱۴ میلیون متر مکعب در روز آغاز شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی با اعلام این خبر گفت: تا پایان مهرماه گاز دریافتی از این سکو پس از انتقال به پالایشگاه بخش خشکی وارد ردیف سوم شیرین سازی شده و پس از انجام فرآیندهای پالایشی به خط سراسری تزریق می‌شود.

حمیدرضا مسعودی اظهار داشت: هم اکنون حدود ۲۲ میلیون متر مکعب گاز از بخش فراساحل این فاز برداشت و پس از ورود به پالایشگاه و انجام مراحل شیرین سازی، ۱۹ میلیون متر مکعب گاز فراوری شده به خط سراسری ارسال می شود.

عملیات نصب سکوی ۱۹A پارس جنوبی توسط کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) و پیمانکار این سکو (شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) ۲۶ تیر ماه امسال با ثبت رکورد نصب ۳ ساعت با موفقیت انجام شد، بارگیری این سکو نیز با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ۲۹ خرداد ماه و عملیات مهاربندی آن نیز سوم تیرماه پایان یافته بود.

