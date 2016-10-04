به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی با اعلام این خبر گفت: تا پایان مهرماه گاز دریافتی از این سکو پس از انتقال به پالایشگاه بخش خشکی وارد ردیف سوم شیرین سازی شده و پس از انجام فرآیندهای پالایشی به خط سراسری تزریق می‌شود.

حمیدرضا مسعودی اظهار داشت: هم اکنون حدود ۲۲ میلیون متر مکعب گاز از بخش فراساحل این فاز برداشت و پس از ورود به پالایشگاه و انجام مراحل شیرین سازی، ۱۹ میلیون متر مکعب گاز فراوری شده به خط سراسری ارسال می شود.

عملیات نصب سکوی ۱۹A پارس جنوبی توسط کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) و پیمانکار این سکو (شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) ۲۶ تیر ماه امسال با ثبت رکورد نصب ۳ ساعت با موفقیت انجام شد، بارگیری این سکو نیز با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ۲۹ خرداد ماه و عملیات مهاربندی آن نیز سوم تیرماه پایان یافته بود.