ستاد احیای زکات تغییر نام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد ایمانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس ستاد احیای زکات کشور با نماینده ولی فقیه در فارس، گفت: آنچه که باید در اولویت قرار داده شود تغییر نماز ستاد احیای زکات است زیرا زکات از مباحث واجب است.

وی ادامه داد: پیامبر ماموریت داشت که زکات را دریافت کند، کاری که برعهده رهبر و امام مسلمین قرار دارد و اکنون به کمیته امداد تفویض شده، احیای زکات نیست، گرفتن زکات و مصرف زکات و نظارت بر آن است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: باید بدانیم که قبل از اینکه بحث احیای زکات باشد، اجرای زکات است و این باید در تمام مراحل مد نظر قرار گیرد.

آیت الله ایمانی یادآور شد: اشتباهی در آغاز کار زکات اتفاق افتاد که باید از دامن زکات پاک و از آن دور شود و آن اشتباه این بود که خودیاری‌هایی که مردم برای عمران و آبادانی پرداخت می‌کردند و دولت هم بخشی را عهده‌دار بود، به نام زکات مطرح می‌شد در حالیکه عنوان‌ها جدا بود.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: خودیاری مستحب و زکات یک عبادت واجب است که انجام آن اخلاص و قصد قربت لازم دارد.

وی با اشاره به اینکه در بحث زکات کم کاری کرده ایم، گفت: فضای تحصیل زکات واجب در جامعه بیش از آن است که الآن جمع‌آوری و پرداخت می‌شود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: میزان زکات موجود در این استان را بالاتر از عددهای اعلامی باید باشد که برای رسیدن به این مهم باید مقدمات کار فراهم شده و با فضاسازی مناسب، اعتمادی نزد مردم ایجاد شود تا نسبت به پرداخت زکات واجب راغب شوند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه روحانیون اهل سنت باید بیش از گذشته در بحث زکات ورود کنند افزود: اهل سنت برای تجارت نیز زکات پرداخت می کنند به همین دلیل باید بیش از گذشته در این راستا ورود داشته باشیم زیرا بخش زیادی از این زکات برای رفع مشکلات فقرا و مستمندان است.

وی ادامه داد: امروز در جامعه روستایی فقرا و جوانان دم بختی هستند که می‌توان از محل زکات با هماهنگی کمیته امداد، اهالی محل و ریش‌سفیدان، به آنان کمک کرد که البته اجازه رهبری هم در این خصوص صادر شده است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: خود مردم نیز می توانند به طور مستقیم در انجام اینگونه کارها ورود کنند اما باید آمار و رقم دقیق را ارائه کنند نه مانند برخی از ادارات آماردهی داشته باشند.

امام جمعه شیراز افزود: . اگر به‌درستی و با برنامه‌ریزی عمل کنیم، طی ۵ یا ۱۰ سال آینده روستاها فاقد فقیر خواهد بود و فقر در روستاها ریشه‌کن می‌شود.

وی با اشاره به اینکه منابع غنی برکات زکات باید مورد توجه قرار داده شود، گفت: منابع غنی از اهل بیت(ع) درباره زکات دست‌نخورده باقی مانده و برای مردم بازگو نشده و مردم نمی‌دانند که در زکات چه برکاتی وجود دارد حتی برای رسیدن به این مهم و فرهنگ سازی بیشتر می توان از هنرهای مختلف نیز بهره گرفت.