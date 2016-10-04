به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اشرف آل یاسین روز سه شنبه در پانزدهمین کنگره بین الملی زنان و زایمان که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، افزود: تمام مادران باردار باید غربالگری های جنین را انجام دهند تا در صورت وجود ناهنجاری های جنینی بتوان با تداخلات پزشکی در دوران بارداری و یا بلافاصه پس از زایمان، از بروز ناهنجاری های مادرزادی پیشگیری کرد.

وی گفت: تشخیص اختلالات مربوط به سیستم عصبی و مشکلات و نارسایی های قلبی از جمله مواردی است که می توان پس از تشخیص آنها در دوران بارداری از ایجاد مشکلات اساسی در نوزادان پیشگیری کرد.

آل یاسین خاطرنشان کرد: ایران یکی از معدود کشورهایی است که قوانینی در رابطه با ختم بارداری دارد که در صورت تشخیص ناهنجاری های جنینی و همچنین تشخیص بیماری هایی که جان مادر را به خطر اندازد، صورت می گیرد؛ این قوانین ۵۲ مورد از این مشکلات را شامل می شود که در صورت تشخیص به موقع اجازه ختم بار داری داده می شود.



رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی افزود: میزان مرگ و میر مادران باردار در حین زایمان و پس از آن در ایران ۲۰ در ۱۰۰ هزار نفر است که گرچه در مقایسه با آمار جهانی مناسب است، با این حال تلاش می شود کاهش یابد.

آل یاسین، مهمترین عامل مرگ مادران باردار در حین زایمان را به ترتیب خونریزی، فشار خون بالا، عفونت ها و بیماری های قلبی اعلام کرد.

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان تا ۱۶ مهر ماه در مرکز همایش های رازی در حال برگزاری است.