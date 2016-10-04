۳۳ انجمن اسلامی خراسان جنوبی توجه و حمایت مسئولان را می طلبد

حجتالاسلام احمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در سالهای اخیر انجمنهای اسلامی مورد غفلت و بیتوجهی مسئولان قرار گرفته است.
وی با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی انجمنهای اسلامی بیان کرد: کوچک شمردن کارکرد والای این تشکل ها و سادهانگاری کار فرهنگی در محیط کاری از دیگر مشکلات موجود است.
حجتالاسلام رضایی ادامه داد: مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانها باید نسبت به جبران این مشکلات اقدامات ویژهای انجام دهند.
وی زمینه سازی جهت ایجاد و یا افزایش تعامل انجمنهای اسلامی با رسانههای گروهی استان را از جمله راههای جبران این مشکلات دانست و افزود: همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مسئولان انجمنهای اسلامی فعال در محیطهای ادارات، بازار، محلات و کارخانه جات باید در دستور کار قرار گیرد.
مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، برگزاری یادواره شهدا، اجرای برنامههای پژوهشی، فرهنگی و هنری، برگزاری محفل انس با قرآن و برگزاری مسابقات مختلف را از جمله اقدامات انجمنهای اسلامی استان دانست.
وی با بیان اینکه انجام برنامههای فرهنگی در انجمنهای اسلامی محدودیت ندارد، افزود: باید این تشکلها موردتوجه مردم و مسئولان قرار گیرد.
فعالیت ۱۲۰ کانون فرهنگی هنری تبلیغات اسلامی
حجتالاسلام رضایی با اشاره به تأسیس انجمنهای اسلامی بیان کرد: این تشکلها مطابق بند ۱۶ ماده ۱۶ اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی و نیز ماده یک کشوری انجمنهای اسلامی، در تاریخ یکم اردیبهشتماه ۸۷ به تأیید شورای انقلاب فرهنگی رسید.
وی با بیان اینکه این تشکل ها در چهار نوع ادارات، کارخانه ها، بازار و محلات باید سازماندهی شوند، گفت: از بدو تأسیس انجمن های اسلامی به این موارد بهطور مهم پرداخته شده است.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به دیگر تشکلهای دینی موجود در خراسان جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۰ کانون فرهنگی هنری تبلیغات اسلامی در استان فعالیت میکنند.
مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: این کانونهای در مناسبهای مختلف مذهبی فعالیت شایستهای را انجام میدهند.
وی برگزاری مسابقات فرهنگی در مناسبتها، برگزاری کلاس اوقات فراغت در تابستان و برگزاری کلاسهای فرهنگی و هنری را از جمله وظایف این کانونها دانست.
حجتالاسلام رضایی از فعالیت هزار و ۲۴۵ هیئت مذهبی در استان خبر داد و افزود: همچنین هزار و ۱۹۱ مداح در سطح استان فعالیت میکنند.
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