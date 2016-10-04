۱۰ درصد مبلغ قرارداد بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان پرداخت‌ شد

امیرحسین اسکندریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: اتحاد و همدلی خوبی بین بازیکنان، کادر فنی و تمامی عوامل این تیم وجود دارد و خوشبختانه تا این هفته عملکرد بسیار خوبی در لیگ دسته دوم داشته‌ایم.

وی بابیان اینکه از ۴ بازی برگزارشده ۲ برد، یک باخت و یک تساوی کسب کرده‌ایم، گفت: تیم شهرداری با ۷ امتیاز در حال حاضر در رتبه سوم جدول گروه سوم قرار دارد.

مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه این هفته برای پیروزی به شیراز سفر خواهیم کرد، گفت: در هفته پنجم لیگ دسته دو فوتبال کشور شنبه ۱۶ مهر در شیراز میهمان تیم فوتبال کارا این شهر هستیم.

اسکندریان بابیان اینکه بازی دشواری با این تیم شیرازی داریم چراکه با توجه به جایگاه این تیم در جدول برای پیروزی به میدان خواهند آمد، گفت: ما نیز تنها به دنبال کسب ۳ امتیاز این دیدار سخت و دشوار بیرون خانه هستیم.

وی با اشاره به لزوم حمایت از تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: مردم فوتبال دوست همدانی و هواداران تیم فوتبال شهرداری یار دوازدهم ما در بازی‌های خانگی هستند و چشم ما به حضور آن‌ها در ورزشگاه است که امیدواریم در این فصل برای تیم فوتبال شهرداری سنگ تمام بگذارند، همان‌گونه که در این ۴ هفته در همه‌جا حامی تیم بوده‌اند.

مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: اصحاب رسانه و مطبوعات استان و خبرنگاران از بازوان قدرتمند ما هستند که در همه لحظه‌ها در کنار تیم بوده‌ و در سختی‌ها با حمایت و البته با نقد منصفانه خود ما را یاری کرده‌اند.

اسکندریان بابیان اینکه در هفته نیروی انتظامی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان بیش از ۱۵ برنامه مختلف برگزار می کند، گفت: مسابقه آمادگی جسمانی کارکنان شهرداری همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

وی یادآور شد: این مسابقه با حضور ۲۰ نفر از کارکنان ورزشکار شاخص شهرداری همدان برگزار شد.