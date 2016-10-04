به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نورالدینی ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ با بیان اینکه طرح سرشماری از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ هشتمین سرشماری کشوری است.

وی با اشاره به اینکه طرح سرشماری بزرگترین رویداد ملی هر کشور است، گفت: سرشماری معمولا در مقاطع زمانی ۱۰ ساله و اخیرا در کشور ایران در مقاطع پنج ساله انجام می شود.

معاون آمار و اطلاعات برنامه و بودجه لرستان بیان داشت: آمار و اطلاعاتی که در این سرشماری جمع آوری می شود مبنای برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری مدیران ارشد استان خواهد بود.

نورالدینی با بیان اینکه طرح سرشماری آینه امروز و چشم انداز فردا است، افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ به دو روش اینترنتی و حضوری انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم ثبت نام خود را ر طرح سرشماری نفوس و مسکن به روزهای آخر ثبت نام اینترنتی موکول نکنند، عنوان کرد: طی روزهای آخر ثبت نام اینترنتی در سایت مرکز آمار ایران ترافیک وجود دارد.

معاون آمار و اطلاعات برنامه و بودجه لرستان با بیان اینکه در استان لرستان تا ۱۲ مهر ماه ۱۸ هزار و ۴۸۸ خانوار به صورت اینترنتی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبت نام کرده اند، افزود: ۳.۳ درصد خانوارهای استان لرستان در طرح سرشماری اینترنتی ثبت نام کرده اند این در حالی است که در کشور ثبت نام اینترنتی ۴.۶ درصد بوده است.

نورالدینی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان پلدختر در بحث ثبت نام اینترنتی در طرح سرشماری نفوس و مسکن با ۵.۱۲ درصد شهرستان اول استان است، تصریح کرد: خرم آباد با ۴.۴ درصد جایگاه دوم، شهرستان ازنا با ۳.۳ درصد جایگاه سوم، شهرستان رومشکان با ۳.۶ درصد جایگاه چهارم، شهرستان ازنا با ۳.۳ درصد جایگاه پنجم، شهرستان سلسله با ۳.۲ درصد جایگاه ششم را دارد.

وی گفت: همچنین شهرستان الیگودرز با ۳.۱ درصد جایگاه هفتم در استان، شهرستان دورود با ۲.۷ درصد جایگاه هشتم، شهرستان کوهدشت با ۲.۷ درصد جایگاه نهم، شهرستان بروجرد با ۲.۵ درصد جایگاه دهم، شهرستان دلفان با ۲.۲۸ درصد جایگاه یازدهم و شهرستان دوره چگنی با ۱.۵۹ درصد جایگاه دوازدهم بحث ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری نفوس و مسکن را دارد.