فضای مجازی بستر وقوع آسیب در دنیای واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در آئین افتتاحیه سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: آسیبهای اجتماعی، متعدد و متنوع هستند.
وی افزود: باید برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از جنس ارتقایی را در دستور کار قرار دهیم. باید پیشگیری رشدمدارانه بر روی دانشآموزان انجام گیرد و خانواده، مدرسه، دستگاههای اجرایی، مجامع دینی و محلهها سهم بزرگی در این باره دارند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی بیان کرد: باید ادبیات تشویق، تحسین و تکلیف جایگزین ادبیات تهدید، تکذیب و تنبیه در حوزه دانشآموزان شود.
منتظرالمهدی ادامه داد: آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی وجود دارد که زمینهساز وقوع آن در فضای واقعی است. فضای مجازی محدودیت مکان ندارد و به راحتی کاربران دسترسی به بسیاری از آسیبها را دارند.
