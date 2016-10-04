حضور هنرمندان ایرانی به من دیکته نشد/ تلاش برای یک پیوند فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، کارن کیهانی آهنگساز و نوازنده موسیقی کشورمان در ابتدای این نشست رسانه ای که سه شنبه ۱۳ مهرماه در محل «سازخانه طهران» برگزار شد، توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته گروه سه نفره هنرمندان ایرانی متشکل از مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و بنده برنامه های مختلفی را با آنسامبل «دیوِرتیمنتو» کشور ایتالیا برگزار خواهیم کرد که در بخش اول هر کدام از ما قطعاتی را برای ساز ایرانی همراه با ارکستر مورد نظر اجرا می کنیم. در بخش دوم هم که رجعتی به موسیقی قدیمی ایران است به شکل کاملا مجزا قطعاتی را به صورت کاسیک اجرا می کنیم که در این بخش یک پرکاشن نواز به اجرای ما اضافه خواهد شد.

تلاش برای رسیدن به یک نتیجه فرهنگی

مهدی خیامی هماهنگ‌کننده سفر هنرمندان ایرانی به شصتمین بی ینال موسیقی ونیز هم در این نشست خبری بیان کرد: این پروژه یک سال و نیم پیش به پیشنهاد رهبر آنسامبل دیورتیمنتو مطرح شد و ما بعد از طرح این پیشنهاد با برگزاری جلسات متعدد به ترکیب ثابت «سازی» دست پیدا کردیم که به وسیله آن بتوان در جهت اجرای موسیقی معاصر که سوژه مورد نظر بی ینال موسیقی ونیز است، قطعاتی را اجرا کرد. ما تمام تلاش خود را انجام داده ایم تا بتوانیم با کنار هم قرار دادن ترکیب ساز ایرانی در کنار سازهای غربی علاوه بر نتیجه موسیقایی به نتیجه فرهنگی نیز دست پیدا کنیم.

وی درباره نحوه انتخاب آهنگسازان شرکت کننده این دوره از بی ینال توضیح داد: ما برای انتخاب آهنگسازان ایرانی تلاش های بسیاری را انجام دادیم تا با توجه به امتیازات هنرمندان ایرانی و ویژگی هایی که دارند نسبت به انتخاب آنها برای شرکت در این این دوره از فستیوال اقدام کنیم. در این بین آهنگسازان بسیاری دعوت شدند که در نهایت کارن کیهانی و علیرضا فرهنگ مورد تایید بخش هنری آنسامبل دیورتیمنتو قرار گرفتند.

خیامی درباره آهنگ قطعات ایرانی کنسرت پیش رو نیز گفت: بعد از اینکه پیشنهاد اجرای قطعات ایرانی برای آنسامبل دیورتیمنتو مطرح شد ما فکر کردیم قطعاتی را انتخاب کنیم تا موسیقی قدیمی ایرانی با توجه به ریشه های بسیار ارزشمندی که دارد بتواند با موسیقی معاصر دنیا ارتباط برقرار کند. به همین جهت تصمیم گرفتیم در بخش دوم کنسرت به شیوه کاملا ایرانی نسبت به اجرای قطعات اقدام کنیم در عین حال برای بخش اول به وجوهات مشترک این نوع موسیقی با موسیقی معاصر و سازهای غربی نیز توجه کردیم.

اروپا دیگر مهد پژوهش موسیقی نیست

ایوان فِدِله مدیر هنری شصتمین بی ینال موسیقی ونیز است که از طریق اسکایپ در این نشست خبری حضور داشت با ابراز خرسندی از حضور هنرمندان ایرانی در شصتمین بی ینال موسیقی ونیز بیان کرد: من دو نفر از آهنگسازانی را که قرار است در فستیوال شرکت کنند می شناسم چرا که پیش از این از هنرجویان من در ایتالیا بودند. البته وقتی اثر نفر سوم را نیز برای بررسی برایم ارسال کردند این اثر نیز مورد پسندم واقع شد و به این نکته رسیدم که ترکیب تک نوازی موسیقی سنتی ایرانی با زبان معاصر جهانی می تواند با اهداف فستیوال ما نزدیک باشد. ما برای اینکه نشان بدهیم مدرنیته امروز ریشه در تاریخ دارد تلاش کردیم با تمرکز روی آثار آهنگسازانی که در بستر موسیقی اروپا قرار ندارند فضا را به سمتی هدایت کنیم که آنها نیز بتوانند فرهنگ غنی خود را معرفی کنند.

وی افزود: من معتقدم موسیقی اروپا در توسعه فرمیک آثار موسیقایی در نقطه مرکزی قرار دارد اما بر این باور هم هستم که این موسیقی باید درهای خود را باز کند و به موسیقی های دیگری نیز توجه کند. من بر این باورم اروپا دیگر تنها مهد موسیقی و پژوهش نیست چرا که این نوع دیدگاه در همه جای دنیا گسترده شده و نسل جوان موسیقی آنقدر به این پختگی رسیده که بتواند در این زمینه نیز فعالیت هایی داشته باشد.

مدیر هنری شصتمین بی ینال موسیقی ونیز در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آشنایی شما با موسیقی ایرانی محدود به این سه هنرمند می شود؟ گفت: آشنایی من با موسیقی ایرانی به سال ۱۹۹۰ در آکادمی استراسبورگ باز می گردد که در آنجا با ایرج صهبایی آشنا شدم و از همان زمان تاکنون کم و بیش با این نوع موسیقی سرو کار داشتم. البته طی سال های اخیر علیرضا فرهنگ و مهدی خیامی به عنوان دو شاگرد ایرانی که حضور فعالی در کلاس هایم داشتند کمک زیادی برای تثبیت ارزش موسیقی ایرانی انجام دادند. اتفاقا وقتی به من پیشنهاد حضور موسیقی ایران در فستیوال موسیقی ونیز را دادند طبیعی بود که پیشنهاد آنها را رد نکنم چرا که کیفیت آثار آنها به گونه ای بود که با تفکرات ما در این دوره از فستیوال نزدیک بود.

در جریان مراودات سیاسی فرهنگی ایران و ایتالیا نبودم

فدله ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون نقش موسیقی در نزدیکی فرهنگ ها تصریح کرد: آن زمانی که من تمایل داشتم از موسیقی ایرانی برای حضور در فستیوال ونیز استفاده کنم در جریان افزایش مراودات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ایتالیا نبودم. بنابراین می توانم صراحتا به این نکته اشاره کنم که انتخاب من برای حضور موسیقی ایران در فستیوال ونیز کاملا مستقل بوده و اصلا در جهت افزایش مراودات سیاسی و فرهنگی نبود البته که از توسعه روابط ایران و ایتالیا بسیار خوشحالم اما مطمئن باشید این حضور بدون هیچ سفارشی انجام گرفته است و من در این بستر تمام تلاش خود را می کنم تا هنرمندان ایرانی را به مردم ایتالیا معرفی کنم.

مدیر هنری شصتمین بی ینال موسیقی ونیز در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از کنسرت پیش روی هنرمندان ایرانی توضیح داد: خوشبختانه تا آنجا که به من اطلاع داده شد بلیت کنسرت مشترک آنسامبل دیورتیمنتو و هنرمندان ایرانی به پایان رسیده و من درصدد برنامه ریزی هایی هستم که بتوانم کنسرت در فضای باز را برای علاقه مندان برگزار کنم.

به گزارش خبرنگار مهر در بخش پایانی نشست علیرضا فرهنگ نوازنده تار، کارن کیهانی و مهدی خیامی توضیحات تکمیلی تری را پیرامون حضور هنرمندان ایرانی در شصتمین بی ینال موسیقی ونیز ارائه داده و ابراز امیدواری کردند که با کمک تهیه کنندگان و اسپانسرهای بخش خصوصی بتوانند این کنسرت را در ایران نیز اجرا کنند.