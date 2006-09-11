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۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۴۰

/ با كسب 22 مدال طلا، نقره و برنز /

تيم كشتي فرنگي پيشكسوتان ايران نايب قهرمان جهان شد

تيم كشتي فرنگي پيشكسوتان ايران نايب قهرمان جهان شد

تيم كشتي فرنگي پيشكسوتان كشورمان با كسب سه مدال طلا ، پنج نقره و 14 برنز به عنوان نايب قهرماني جهان رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهرپيشكسوتان فرنگي كار اعزامي كشورمان به رقابت هاي قهرماني جهان در لتوني در روز آخر و در گروه A توانستند با كسب يك مدال طلا ، يك نقره و چهار برنز ديگر عنوان نايب قهرماني اين رقابتها را از آن خود كنند .

 تيم روسيه با كسب 14مدال طلا ، 5 نقره و 15 برنز به مقام اول دست يافت و تيم اوكراين نيز با كسب دومدال طلا ، چهارنقره و يك برنز در جايگاه سوم قرار گرفت .

نتايج كسب شده در گروه A به شرح زيراست:
58كيلوگرم : عليرضا شريفي - برنز
85كيلوگرم : يوسف نعمت پور - برنز
97كيلوگرم : ربيع مشايخ - طلا و احمد نعمت پور - برنز
130كيلوگرم : پيمان عبدي - نقره و علي اسماعيلي - برنز

کد مطلب 378710

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