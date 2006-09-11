تيم كشتي فرنگي پيشكسوتان ايران نايب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاري مهرپيشكسوتان فرنگي كار اعزامي كشورمان به رقابت هاي قهرماني جهان در لتوني در روز آخر و در گروه A توانستند با كسب يك مدال طلا ، يك نقره و چهار برنز ديگر عنوان نايب قهرماني اين رقابتها را از آن خود كنند .



تيم روسيه با كسب 14مدال طلا ، 5 نقره و 15 برنز به مقام اول دست يافت و تيم اوكراين نيز با كسب دومدال طلا ، چهارنقره و يك برنز در جايگاه سوم قرار گرفت .

نتايج كسب شده در گروه A به شرح زيراست:

58كيلوگرم : عليرضا شريفي - برنز

85كيلوگرم : يوسف نعمت پور - برنز

97كيلوگرم : ربيع مشايخ - طلا و احمد نعمت پور - برنز

130كيلوگرم : پيمان عبدي - نقره و علي اسماعيلي - برنز

