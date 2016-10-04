متقاضیان امور تحقیقاتی کسری خدمت دریافت می کنند

سرگرد سجاد نامور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بدو تأسیس ناجا در سال ۱۳۷۰، در یکی از معاونت‌های ناجا، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا برای تحقیق در خصوص تمامی مسائل و پدیده‌های مرتبط بانظم و امنیت به وجود آمد.

نامور افزود: این مرکز پس از گذشت زمان به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا تغییر نام داد. سپس در سال ۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت خود را با تبدیل وضعیت اصولی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا اعلام کرد.

این مقام انتظامی بیان داشت: این پژوهشگاه در حال حاضر بااستعداد سه پژوهشکده با عناوین پژوهشکده انتظامی، پژوهشکده مدیریت راهبردهای انتظامی و پژوهشکده مدیریت فناوری فعالیت می‌کند؛ همچنین این پژوهشگاه دارای مراکز و دفاتر تحقیقاتی در ساختار معاونت‌ها، پلیس‌های تخصصی و فرماندهی انتظامی استان‌ها است.

وی با اشاره به فعالیت دفاتر تحقیقاتی این مرکز در استان گفت: دفتر تحقیقات کاربردی خراسان شمالی از سال ۱۳۸۶ تأسیس‌شده و تاکنون با اهداف توسعه دانش پلیسی، آینده‌پژوهی، تولید دانش در حوزه مفاهیم و نظریه‌های پلیسی در فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی، اطلاع‌رسانی مناسب دستاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه عمومی استان خراسان شمالی و حوزه ویژه حیا، عفاف و حجاب، نظم و امنیت فعالیت می‌کند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان افزود: این دفتر همه‌ساله پس از نیازسنجی، اولویت‌سنجی و امکان‌سنجی پژوهشی، عموماً در اردیبهشت‌ماه نسبت به اعلام فراخوان اولویت‌های پژوهشی خود از طریق سایت khs.jrl.police.ir و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی اقدام می‌کند.

وی گفت: حمایت‌های این دفتر شامل طرح‌های تحقیقاتی صنعتی و غیر صنعتی، تألیف و ترجمه کتاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط بانظم و امنیت و مأموریت‌های پلیسی است که به‌صورت مالی با تصویب شورای پژوهش و یا به‌صورت اعطای کسری خدمت سربازی انجام می‌شود.

نامور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد: این مرکز طی ۶ ماهه نخست امسال چهار طرح تحقیقاتی صنعتی، حمایت از ۱۱ عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تألیف دو عنوان کتاب و ترجمه یک عنوان کتاب را در حال انجام دارد.

نامور بابیان اینکه هم‌اکنون ۱۱۶ نفر از اساتید دانشگاهی، نخبگان و اندیشمندان علاقه‌مند به تحقیق در حوزه نظم و امنیت با این مرکز در حال همکاری هستند افزود: نتایج این فعالیت‌های تحقیقاتی در فصل‌نامه دانش انتظامی این مرکز منتشر می‌شود که آخرین شماره آن مربوط به فصل تابستان است و علاقه‌مندان برای دسترسی به چکیده و اصل آن‌ها می‌توانند به نشانی اینترنتی که اعلام شد مراجعه کنند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: طی امسال درمجموع ۴۷ ماه کسری خدمت سربازی به ۶ متقاضی که فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دادند و اتمام آن‌ها در شورای پژوهشی مورد تأیید قرارگرفته اهداشده است.