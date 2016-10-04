به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش ارجمند بازیگر و نویسنده با حضور در برنامه تلویزیونی «کتاب باز» درباره حوزه مطالعاتی خود گفت: در اجرای برنامه طلوع ماه، با فرهیختگان زیادی دیدار کردم که دیدار با برخی از آنان برای من آرزو بود. در مسیر این برنامه اکثرا با افرادی گفتگو می کردم که شناخت نسبی از آنها داشتم اما گاهی هم پیش می آمد که با کسی قرار گفتگو داشتم که چیزی از او نمی دانستم و ناچار بودم برای شناختنش زندگی و آثار شخص را مطالعه کنم.

وی ادامه داد: از معماری از نقاشی از تاریخ هنر و سینما و تئاتر چیزهایی می‌دانستم اما مواقعی بود که بخاطر برنامه باید مطالب عمیق‌تری را می‌دانستم و لذا در زمینه‌های مختلف مطالعات بسیاری داشتم.

این بازیگر با اشاره به منابع غنی ادبیات فارسی عنوان کرد: زمانی که من در مشهد مشغول به کار بودم ما تلاش می‌کردیم نمایشنامه‌نویس تربیت کنیم و موفق هم بودیم. ما چیزهای خوب بسیاری در فرهنگ‌مان داریم. شاهنامه‌ای داریم که می‌تواند بزرگ‌ترین منبع نمایشی جهان باشد. من علاقه بسیار زیادی به فردوسی دارم و او را بزرگترین حکیم ادبی این سرزمین می‌دانم و علاقه بسیاری به نوشتن نمایشنامه بر اساس شاهنامه دارم و در دوران بحران فلسطین نمایشنامه «صفر اشغال» نوشتم.

وی در ادامه گفت: سعدی آنقدر ساده و زیبا حرف می‌زند که انگار همینک در کنار تو نشسته است و باز به دلیل اینکه سعدی را بسیار دوست دارم نمایشنامه ای بر اساس یکی از حکایت های سعدی نوشتم با عنوان «سلطان فیل گردن».

ارجمند در پایان سخنانش گفت: ناشرین ما نیازمند حمایت بیشتری هستند و اگر می خواهیم کتاب خوانی آنگونه که باید در کشور جا بیفتد باید از کسانی که افکار نویسندگان را منتشر می‌کنند حمایت کنیم تا ناشرین هم بتوانند با قیمت کمتر کتاب‌های بهتری ارائه دهند. شکی نیست که جامعه‌ای که کتاب خوان باشد فرهنگ و شعور و جهان‌بینی بسیار مثبتی خواهد داشت.