درخشش ورزشکاران کردستان در رقابت های ملی و بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، پویان سلیمانی و سیران نصیری دو تکواندوکار کردستانی در رقابت های بین المللی کاپ آزاد مالزی موفق شدند ۳ نشان رنگارنگ را در بخش پومسه کسب کنند.

در پایان این رقابت ها در رده سنی ۳۱ تا۴۰ سال مردان پویان سلیمانی تکواندوکار کردستانی نشان طلا را برگردن آویخت و در بخش بانوان رده سنی ۳۱ تا۴۰ سال سیران نصیری نیز مدال نقره را کسب کرد.

همچنین در رقابت های زن و شوهر بالای ۳۱سال، پویان سلیمانی روزبهانی و سیران نصیری دو زوج کردستانی صاحب نشان برنز شدند.

در نتیجه تیمی، در مجموع مسابقات مبارزه و فرم تیم کشورمان برسکوی دوم این دوره از رقابت ها قرار گرفت.

درخشش بوکسورهای کردستانی در سومین جشنواره نونهالان کشور

آریان ساعدپناه، محمد مهدی ده ده جانی و رامین بابالو در قالب تیم بوکس استان کردستان ۳ نشان زرین طلا، نقره و برنز سومین جشنواره نونهالان کشور را در همدان بدست آوردند.

این رقابت ها به مدت دو روز در خانه بوکس شهر همدان برگزار شد و بوکسورهایی از استانهای سراسر کشور در اوزان مختلف به مصاف هم رفتند.

سومین جشنواره بوکس نونهالان کشور با حضور ۵۸ بوکسور از ۲۱ استان کشور برگزار شد.

تیم استان کردستان با سه سهمیه تعیین شده در این رقابت ها شرکت کرد و موفق شد در اوزان مختلف با کسب ۳ نشان زرین طلا، نقره و برنز کارنامه درخشانی را بدست آورد.

آریان ساعدپناه بوکسور سنندجی توانست در جایگاه نخست سومین جشنواره بوکس نونهالان کشور بایستد و نشان زرین طلا را به خود اختصاص داد.

محمد مهدی ده ده جانی از شهر سریش آباد صاحب گردن آویز نقره شد و رامین بابالو دیگر ورزشکار کردستان از شهرستان بیجار موفق شد مدال برنز را کسب کند.

بانوی تیرانداز کردستانی نشان نقره رقابت های کشوری تالاسمی را بر گردن آویخت

آرزو جعفری بانوی تیرانداز کردستانی در پایان ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان تالاسمی نشان نقره این دوره از رقابت ها را بر گردن آویخت.

این رقابت ها در رشته های تیراندازی، دارت، شطرنج، تنیس روی میز و بدمینتون برگزار می شود و شرکت کنندگان در بخش بانوان و آقایان در مجموعه ورزشی شهید چمران مسابقات خود را برگزار می کنند.

در ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان تالاسمی ۴۰۰ ورزشکار از ۲۳ استان سراسر ایران در رشته های مختلف به مصاف خواهند رفت.

در نخستین روز این مسابقات در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر آرزو جعفری ورزشکار کردستانی در رده سنی بالای ۲۵ سال نشان نقره ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان تالاسمی را کسب کرد.