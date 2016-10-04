مسئولان خوزستانی باید نیازها را صحیح منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری خوزستان اظهار کرد: در ماه محرم و صفر آنچه که انجام می دهیم و مراسمی که برگزار می کنیم و هزینه هایی که می شود باید به فلسفه عزاداری ها ختم شود.

وی افزود: صف بندی کربلا در تمام زمان ها است و در زیارت اربعین جمله های بسیار ارزشمندی داریم و فلسفه قیام امام حسین(ع) را بیان می کند. باید بررسی کنیم در حال حاضر در کدام صف بندی قرار گرفتیم.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: وقتی فلسفه عزاداری ها مشخص شد بعد متوجه می شویم که باید بیشتر هزینه کنیم ولی باید معرفت و بصیرت افزایی شود.

آیت الله حسن زاده ادامه داد: در ایام اربعین افتخار میزبانی را داریم که سال به سال بیشتر و این بحران های کمتر و خدمت رسانی به زائران بیشتر و با کیفیت تر می شود.

وی عنوان کرد: برای اربعین در خوزستان به اعتبارات ملی نیاز داریم و مردم استان در این ایام کار خود را انجام می دهند و ۹۰ درصد موکب ها مردمی است. مردم خودشان پای کار هستند ولی برای زیرساخت ها اگر به اعتبارات استانی محدود شویم واقعا زیبنده خوزستان با این همه نیاز از جمله برق، آبفا و راه و شهرسازی نیست.

امام جمعه موقت اهواز گفت: نمی شود اعتبارات استان را کم کنیم و به آن جایی که خدمات رسانی به زائران است ببریم. البته مسئولان استان این کار را انجام می دهند ولی باید از اعتبارات ملی این خدمات رسانی را انجام دهیم و در مسئله اربعین این نیاز است.

وی اضافه کرد: در بحث زیرساخت ها کل خوزستان مشکل دارد و هنوز مرکز شهر ما مسئله حل نشده فاضلاب دارد و در اهواز هنوز جوی های روباز است. کمترین خدمات شهری را به مردم اهواز نتوانستیم ارائه دهیم.

آیت الله حسن زاده در پایان بیان کرد: هم مسئولان استانی باید نیازها را به صورت صحیح منعکس کنند و هم اینکه توجهاتی از سوی مسئولان کشوری داشته باشیم. راه سوسنگرد در چذابه واقعا در شأن زائران نیست و انتظار داریم که در بحث زیرساخت های لازم برای خدمات رسانی به زائران حسینی توجهات ویژه ای را داشته باشیم.