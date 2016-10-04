حجت الاسلام حسین احمدی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام محرم و همچنین آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر به تشکیل شوراهای امر به معروف در هیئت‌ها، اصناف، مساجد و اتحادیه‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۱۰ مسجد استان هم شورای امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل داده‌اند.

وی در ادامه ضمن تأکید بر توجه هر چه بیشتر رسانه‌ها به امر به معروف و نهی از منکر و لزوم وارد شدن جدی به تببین این مقوله برای مردم اظهار کرد: رسانه‌ها آن‌گونه که شایسته است به این فریضه نمی‌پردازند و در ضمن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه کوتاهی وجود دارد.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم رسانه‌ها را از جمله مسیرهای ارتباطی برای مردم ارزیابی و ادامه داد: بررسی روند فعالیت رسانه‌ها نشان می‌دهد که در زمینه تهیه گزارش و خبر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر نواقصی وجود دارد که قطعا باید برطرف شود.

وی رسانه‌ها را به عنوان بزرگترین گروه در هدایت جامعه توصیف کرد و افزود: مشکلات باید بررسی و به آنها پرداخته شود تا با اندیشیدن تدبیر در اسرع وقت از بروز انحراف و فساد در جامعه جلوگیری کرد.

حجت الاسلام احمدی قمی بر لزوم بسیج همه ارگان‌ها و نهادها در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد اظهار داشت: باید به مردم در این زمینه آگاهی داد تا آنها متوجه شوند که در برخورد با منکر از آنها حمایت می‌شود.

وی در ادامه نقش مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را پررنگ توصیف و ادامه داد: نمیتوان برای هر صنف یا گروه و یا نهادی یک بازرس گذاشت اما این مردم هستند که می‌توانند با رصد کامل و با رعایت جوانب در زمینه برخورد با منکرات تذکر بدهند تا شاهد کاهش بسیاری از منکرات در جامعه باشیم.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم در پایان با تأکید بر اینکه گزارشات مردمی قطعا مورد پیگیری قرار می‌گیرد افزود: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را در تماس با شماره تلفن ۳۲۹۲۰۹۷۰ اعلام کنند.