عقد قرارداد برای خرید تضمینی یک هزار مگاوات انرژی خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تعهدی که خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم، باید به‌طور داوطلبانه میزان آلایندگی‌ها را چهار درصد کاهش دهیم و این اقدام باانرژی های تجدید پذیر و پاک محقق می‌شود.

کردی بیان داشت: تولید سه هزار مگاوات انرژی پاک در کشور مطالعه شده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: امسال در پیک مصرف، معادل مصرف ۵۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات برق پشت سر گذاشته شد البته این در حالی است که خوشبختانه خراسان شمالی در این زمینه کاهش مصرف داشته است.

تخصیص ۷ میلیارد تومان برای کاهش تلفات برق در خراسان شمالی

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: هفت میلیارد تومان اعتبار برای کاهش میزان تلفات و خسارت‌های برق در خراسان شمالی تخصیص پیدا می‌کند.

کردی اظهار کرد: میزان درصد تلفات در خراسان شمالی تک‌رقمی است و تلاش داریم میزان تلفات از ۹.۵ درصد در وضعیت کنونی به ۸.۵ درصد کاهش یابد.

وی درباره هوشمند سازی کنتورهای مشترکان برق تصریح کرد: سهم خراسان شمالی از هوشمند سازی کنتورهای مشترکان بخش صنعت و کشاورزی، نصب سه هزار کنتور هوشمند است که تاکنون دو هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند نصب‌شده است.

وی عنوان کرد: در سطح کشور بیش از ۴۰ هزار کنتور هوشمند نصب‌شده اما هدف ما نصب ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند در سطح کشور است.

مدیرعامل شرکت توانیر بابیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت برق خراسان شمالی اجرایی شده، افزود: اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت برق خراسان شمالی بسیار مناسب بوده است و امید می‌رود تا پایان امسال، تمام اهداف در اقتصاد مقاومتی در این شرکت محقق شود.

کردی اظهار کرد: زیرساخت‌های برق در خراسان شمالی بسیار مناسب است و این استان اکنون یکی از صادرکننده‌های برق در کشور است و به همین لحاظ این منطقه آمادگی لازم برای توسعه در بخش‌های مختلف صنعت و سرمایه‌گذاری را دارد.