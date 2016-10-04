روند تفحص در عراق بدون مشکل دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیفا سعد پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم استقبال از ۷۸ شهید دوران دفاع مقدس در مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مراسم تبادل ۷۸ پیکر ایرانی توسط دولت عراق به ایران انجام گرفت که ۵۷ پیکر معلوم الهویت بودند.

وی ادامه داد: این پیکرها در یک عملیات مشترک جستجو میان ایران و عراق و در منطقه جزیره مجنون، ام رصاص و زویدات در میسان انجام گرفت و این تبادل شماره ۵۱ میان دو کشور بود.

نماینده صلیب سرخ در عراق، تعامل دو کشور ایران و عراق در طی عملیات تفحص را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: تعامل میان دو کشور در زمان تفحص و استخراج پیکرها بسیار خوب است و هیچ مشکلی حادی در روند کار وجود ندارد. اگر برخی مشکلات که به طور طبیعی در روند کار ایجاد می شوند هم به وجود آید، مقامات دو کشور نشست هایی را پیرامون هر مشکل برگزار می کنند.

سعد در پایان با تاکید بر اینکه هر عملیات جستجوی برخی از اجساد عراقی ها نیز یافت می شود آمار دقیقی از شمار اجساد کشف شده ارائه نداد و افزود: از اجساد کشف شده نمونه گیری انجام می شود و نمونه ها به همراه اجساد برای آزمایش های بیشتر به طب عدلی(پزشک قانونی) فرستاده می شوند.