به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه گردشگری لرستان با اشاره به اینکه بخش گردشگری ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال در استان است، اظهار داشت: توقع داریم در سال اقتصاد مقاومتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان تحول جدی صورت گیرد زیرا ظرفیت این بخش با ظرفیت چندین چاه نفت برابری می کند.

واگذاری ساختمان «سربازخانه» به سرمایه گذار

وی با یادآوری اینکه ظرفیت گردشگری و بناهای تاریخی در لرستان به اندازه چندین چاه نفت ارزش دارد، افزود: ما نباید برای واگذاری این بناهای تاریخی به بخش خصوصی دست روی دست گذاشته و بگوییم حیف است که این بناها واگذار شوند.

استاندار لرستان گفت: یک سرمایه گذار شیعه ایرانی از دبی برای تبدیل این سربازخانه به هتل اعلام آمادگی کرده و تائیدیه این فرد از وزارت اطلاعات گرفته شده است ولی برخی با شایعات خود می گویند که این فرد برای برهم زدن مراسم عزاداری که در این مکان صورت می گیرد قصد سرمایه گذاری را دارد.

بازوند با تاکید بر اینکه هیچ شغلی بدون سرمایه گذاری ایجاد نخواهد شد، اضافه کرد: مگر امکان دارد بدون سرمایه گذاری اشتغال ایجاد شود لذا هر کس توانست با شعار سر دادن در این استان اشتغال ایجاد کند به او جایزه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه سند گردشگری سند مهمی بوده که باید به آن توجه شود، عنوان کرد: در بحث سرمایه گذاری برخی افراد مقاومت کرده و «یک کلاغ چهل کلاغ» می کنند که انتظار داریم این افراد شرایط را سخت نکنند زیرا حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان سرمایه بزرگی است.

انتقاد استاندار از عملکرد میراث فرهنگی لرستان

استاندار لرستان با اشاره به اینکه هزینه های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بیشتر از حوزه صنعت و کشاورزی است، تصریح کرد: ماندگاری و توسعه پایدار حوزه گردشگری بیشتر از سایر حوزه هاست زیرا سرمایه گذاری در این بخش باعث ایجاد فرهنگ کار می شود لذا هزینه های آن بیشتر خواهد بود.

بازوند عملکرد شش ماهه اول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را در حوزه اقتصاد مقاومتی نامطلوب دانست و عنوان کرد: اگر حوزه میراث فرهنگی در قالب اقتصاد مقاومتی عملکرد نداشته باشد من به عنوان استاندار باید به معاون اول رئیس جمهور در این زمینه پاسخگو باشم لذا لازم است در شش ماهه دوم این کم کاری ها جبران شده و تحرک جدی در برنامه های اقتصاد مقاومتی این حوزه صورت گیرد.

وی خواستار پیگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای جذب سرمایه گذار در این بخش شد و افزود: اوایل فرودین امسال از کاروان سرای «چمشک» بازدید کردیم که با وجود گذشت هفت ماه از سال هنوز نتوانسته ایم این کاروان سرا را واگذار کنیم و روند واگذاری آن بسیار کند است لذا باید پیگیری های لازم در زمینه این واگذاری ها صورت گیرد.

تقاضا برای تغییر کاربری ساختمان های مسکونی به هتل

استاندار لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته در رابطه با جذب گردشگر سال خوبی برای استان بود، تصریح کرد: طی دو سال اخیر در بحث مباحث گردشگری تبلیغات زیادی در استان صورت گرفت به طوریکه روزانه حدود ۶۵ هزار نفر بنرهای نصب شده در سطح شهر را مشاهده می کنند لذا سال گذشته در رابطه با جذب گردشگر سال خوبی بود هرچند که نتوانستیم از درآمد آن زیاد منتفع شویم ولی امسال برنامه ریزی خوبی برای این قضیه داریم.

بازوند یکی از مشکلات استان در حوزه جذب گردشگر را نبود مرز هوایی در فرودگاه خرم آباد دانست و گفت: با پیگیری های صورت گرفته مجوزهای مرز هوایی فرودگاه گرفته شده و شرایط برای حضور گردشگران به لرستان فراهم شده است.

وی بیان داشت: بسیاری از افراد در استان متقاضی تغییر ساختمان های مسکونی چند طبقه خود به هتل هستند که این امر نشان می دهد تحرک اقتصادی در حوزه گردشگری صورت گرفته است که افراد ترجیح می دهند ملک خود را به هتل تغییر کاربری دهند.