رشد ۱۰درصدی صدورپروانه های ساختمانی/پیگیری قضائی تخلف ۴۰میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بیطرف درباره وضعیت آمار صدور پروانه های ساختمانی گفت: در ۶ ماهه اول سالجاری شاهد رشد ۱۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی نسبت به مشابه سال گذشته بودیم و انتظار می رود که در ۶ ماهه دوم رونق و تحرک بیشتری در بخش ساخت و ساز ساختمان صورت گیرد.

وی درباره تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیئت رئیسه قبلی سازمان نظام مهندسی گفت: این بحث به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول بحث سپرده گذاری ۴۰ میلیارد تومانی در بانک شهر مطرح است که این تصمیم با توافق هیئت مدیره و برای کسب درآمد بیشتر سازمان بوده و اقدامی قانونی است. اما بخش دوم که مربوط به وثیقه گذاری به نفع یک شرکت خصوصی می شود و با امضاء ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره قبلی انجام شده، غیر قانونی و در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران افزود: سازمان نظام مهندسی در این پرونده علیه شعبه پارک بهمن یکی از بانکها هم شکایتی کیفری دارد که به علت صدور سند وثیقه سفید امضاء بوده است و در حال حاضر پرونده این شکایت هم در حال بررسی است.

رایزنی دولت و مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی

وی درباره وضعیت اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون نظام مهندسی توسط کمیسیون عمران مجلس به صحن رفت اما مورد تائید نمایندگان قرار نگرفت و تصویب نشد. در مجلس دهم کمیسیون عمران برای بررسی و تصویب طرح یا لایحه اصلاح این قانون ابراز تمایل کرد.

بیطرف تصریح کرد: در حال حاضر دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون نظام مهندسی در حال مذاکره هستند و با توجه به اینکه مسیر تصویب طرح در مجلس سریع تر انجام می شود، در صورتی که نمایندگان انتظارات دولت را در اصلاحیه این قانون در نظر بگیرند، دولت با ارائه طرح از سوی نمایندگان موافقت می کند. در غیر این صورت دولت مجبور به ارائه لایحه می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: تعدادی از اعضای متخلف سازمان در دوره حذف ارجاع به سازمان نظام مهندسی، اقدام به نظارت بر ساختمان‌ها کردند که این اعضاء شامل ۲۶۰ شرکت حقوقی و ۳۶۰ عضو حقیقی هستند و رسیدگی به تخلفات آنها به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی واگذار شده و در حال پیگیری است.

وی درباره گودبرداری‌های شهر تهران هم گفت: هم اکنون گود برداری های شهر تهران از سوی بازرس ویژه مورد نظارت قرار می گیرد و برای گودبرداری های عمیق هم برنامه رصد مستمر در نظر گرفته شده است که این موضوع موجب کاهش شدید تعداد ریزش ساختمان‌ها طی چند ماه گذشته شده است.

کاهش حساب های بانکی سازمان از ۵۰ به ۱۵ حساب

بیطرف در ادامه به بخش پرچالش حساب های بانکی این سازمان اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود انضباط و سازماندهی لازم در حساب های بانکی دوره گذشته سازمان، در دوره جدید اقداماتی برای ساماندهی این حسابها انجام شد و تعداد آنها از ۵۰ به ۱۵ حساب کاهش یافت.

کاهش زمان ارجاع کار نظارت به ۱.۵ روز

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران به اقدامات صورت گرفته جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی اشاره کرد و گفت: روابط و شیوه نامه‌های اجرایی جهت اصلاح سیستم های صف‌بندی و ارجاع کار نظارت انجام شده است و زمان ارجاع کار نظارت ساختمان که در گذشته برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع بین ۴۵ روز تا ۱۲ ماه زمان می برد، به ۱.۵ تا ۳ روز کاهش یافته است.

افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۹۵

رئیس سازمان نظام مهندسی استانتهران درباره افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال ۹۵ گفت: با توجه به اینکه این تعرفه ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییری نداشت، سازمان نظام مهندسی در سال ۹۵ این تعرفه ها را افزایش داد که در حال حاضر این رقم نسبت به سال ۹۳ به طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته است.

بیطرف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ تعرفه های تائیدیه شناسنامه فنی ساختمانی در سال ۹۵ گفت: با توجه به تفاهم نامه امضاء شده میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، این تعرفه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

وی درباره روند صدور شناسنامه فنی ساختمان گفت: تهیه شناسنامه فنی ساختمان توسط مجری ذی صلاح انجام می شود و سپس به تائید طراح ساختمان می رسد. ضمن اینکه اطلاعات ملکی هم در این شناسنامه فنی از مالک دریافت می شود.