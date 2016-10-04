۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

رایزنی پادشاه سوئد با مقامات آلمان

پادشاه سوئد در جریان سفر به آلمان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «کارل گوستاف شانزدهم» پادشاه سوئد در نظر دارد در سفری ۴ روزه به آلمان با مقامات برلین دیدار و گفتگو کند. 

وی در نظر دارد به سه شهر برلین، هامبورگ و زاکسن سفر کند. در روز نخست این سفر که از فردا آغاز می شود وی پس از مراسم استقبال با «آنگلا مرکل» صدراعظم و «یوآخیم گواک» رئیس جمهوری آلمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سفارت سوئد در برلین در این باره اعلام کرد که دو کشور از سابقه همکاری خوبی برخوردار بوده اند و در نظر دارند در جریان این سفر مناسبات خود را ارتقا دهند. 

براساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان در دیدار مقامات آلمانی با پادشاه سوئد علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره مسائل مهم بین المللی نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد.

شقایق لامع زاده

