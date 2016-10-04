برپایی نمایشگاه تصویرگری با موضوع «عاشورا» در نگارخانه «لاله»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تصویر سازی با موضوع عاشورا توسط تصویرگران که شامل ۲۰ اثر از ۲۰ هنرمند تصویرگر فعال و شناخته شده است و تمام آثار در کارگاه یک روزه تصویرسازی عاشورا که در نگارخانه «لاله» برگزار شد، شکل یافته اند با حضور هنرمندان و علاقمندان از آثار رونمایی می شود.

این رویداد که با هدف توجه به حماسه عاشورا از منظر هنر تصویرگری برنامه ریزی شده است، به وقایع نگاری عاشورا می پردازد.

آثار ارائه شده، فارغ از متن و به صورت تصویرسازی مستقل خلق شده اند. برخی هنرمندان با الهام گرفتن از تصاویر عامیانه، نگارگری و چاپ سنگی، جامه نوینی بر پیکره سنت تصویرسازی عاشورایی پیشینیان پوشانده اند و برخی نیز با رویکردهای معاصر و جدید، تصاویر خود را خلق کرده اند. با این حال، آنچه نقطه اشتراک میان این تصاویر به شمار می آید، روایتی خلاقانه و بدیع از نبرد خیر و شر است.

اکبر نیکان پور، عطیه مرکزی، کمال طباطبایی، کیوان عسگری، پژمان رحیمی زاده، کیانوش غریب پور، نگین احتسابیان، راهله برخورداری، علی بوذری، ماهنی تذهیبی، هدا حدادی، سحر حق گو، مهکامه شعبانی، امیر شعبانی پور، نوشین صفاخو، حسام الدین طباطبایی، حسن عامه کن، علی رضا گلدوزیان، مانلی منوچهری و رضا مکتبی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.

آیین گشایش نمایشگاه ۱۶ مهر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با حضور هنرمندان و علاقمندان در نگارخانه «لاله» به نشانی خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله برگزار خواهد شد و برای بازدید تا چهارم آبان از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹ به استثنای ایام تعطیل ادامه خواهد داشت.