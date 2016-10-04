  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اردبیل:

تجهیز ایمنی جاده های اردبیل توسط دستگاه های متولی مورد تاکید است

تجهیز ایمنی جاده های اردبیل توسط دستگاه های متولی مورد تاکید است

اردبیل – جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل با تاکید به اینکه تجهیز بهینه جاده های استان به ارتقا ایمنی آن منجر می شود، خواستار توجه دستگاه های متولی به این ضرورت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری ظهر سه‌شنبه در همایش راهوران محله تصریح کرد: در ایمن سازی یک جاده سه عامل نقش کلیدی ایفا می کند که مهمترین آن آگاه سازی و آموزش است.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصادفات به دلیل بی احتیاطی و ناآگاهی راننده به وقوع می پیوندد، اضافه کرد: لازم است هم پلیس و هم سایر دستگاه ها نسبت به فرهنگ سازی ترافیک اقدام کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان عنصر ایمن ساز دیگر را حضور خود پلیس دانست و افزود: حضور مداوم پلیس در محورهای مواصلاتی میزان تخلفات را کاسته و در جاده ها ضامن ایمنی است.

سروری ادامه داد: علاوه بر این بهره گیری بهینه از امکانات نیز مورد تاکید است چرا که امکانات مناسب حتی از ضرورت استقرار مستقیم نیروی انسانی می کاهد و می تواند به جای نیروی انسانی به کنترل جاده منجر شود.

وی با بیان اینکه در ایمن سازی جاده تنها پلیس نمی تواند موثر عمل کند، متذکر شد: لازم است تمامی دستگاه ها از جمله فرمانداران، بخشداران و دهیاران نسبت به تحقق فرهنگ ترافیک مشارکت داشته باشند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه امروز هر اقدامی با هدف حفظ جان انسان انجام می شود، متذکر شد: چرا که از دست رفتن یک انسان به دلیل تصادف خسارت معنوی قابل توجهی را به خانواده وی و جامعه تحمیل می کند.

سروری به حضور سازنده پلیس در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در عین حال انتظار می رود سایر نهادهای اجرایی نیز در ایمن سازی جاده ها با پلیس همکاری کنند.

کد مطلب 3787130
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها