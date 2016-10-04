تجهیز ایمنی جاده های اردبیل توسط دستگاه های متولی مورد تاکید است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری ظهر سه‌شنبه در همایش راهوران محله تصریح کرد: در ایمن سازی یک جاده سه عامل نقش کلیدی ایفا می کند که مهمترین آن آگاه سازی و آموزش است.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصادفات به دلیل بی احتیاطی و ناآگاهی راننده به وقوع می پیوندد، اضافه کرد: لازم است هم پلیس و هم سایر دستگاه ها نسبت به فرهنگ سازی ترافیک اقدام کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان عنصر ایمن ساز دیگر را حضور خود پلیس دانست و افزود: حضور مداوم پلیس در محورهای مواصلاتی میزان تخلفات را کاسته و در جاده ها ضامن ایمنی است.

سروری ادامه داد: علاوه بر این بهره گیری بهینه از امکانات نیز مورد تاکید است چرا که امکانات مناسب حتی از ضرورت استقرار مستقیم نیروی انسانی می کاهد و می تواند به جای نیروی انسانی به کنترل جاده منجر شود.

وی با بیان اینکه در ایمن سازی جاده تنها پلیس نمی تواند موثر عمل کند، متذکر شد: لازم است تمامی دستگاه ها از جمله فرمانداران، بخشداران و دهیاران نسبت به تحقق فرهنگ ترافیک مشارکت داشته باشند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه امروز هر اقدامی با هدف حفظ جان انسان انجام می شود، متذکر شد: چرا که از دست رفتن یک انسان به دلیل تصادف خسارت معنوی قابل توجهی را به خانواده وی و جامعه تحمیل می کند.

سروری به حضور سازنده پلیس در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در عین حال انتظار می رود سایر نهادهای اجرایی نیز در ایمن سازی جاده ها با پلیس همکاری کنند.