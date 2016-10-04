تجمع بزرگ «لبیک یا حسین (ع)» در بقاع متبرکه طبس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین دادخدا خدائی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: با توجه به ورود کاروان حضرت امام حسین(ع) در روز دوم ماه محرم الحرام که مصادف با امروز ۱۳ مهر ماه است تجمع بزرگ «لبیک یا حسین(علیه السلام)» در دو بقعه متبرکه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مراسم امروز در محل بقعه متبرکه شیخ احمد روستای زنوغان و بقعه متبرکه احمد بن اسحاق در روستای پیرحاجات همراه با عزاداری و سخنرانی برگزار خواهد شد تا زائرین و مجاورین بقاع متبرکه از ظرفیت های دسته جات عزاداری بهرمند شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس، عنوان داشت: در ادامه این مراسم برنامه قرائت دعای توسل امشب در محل بقعه متبرکه سیدحسین (ع) روستای زرگ با تجمع اهالی روستای اصفهک برگزار خواهد شد.

خدایی همچنین از برپایی خیمه‌های معرفت در بقاع متبرکه شهرستان طبس خبر داد و گفت: هدف از برپایی خیمه‌های معرفت و ایستگاه‌های «همه واقف باشیم»، ترویج فرهنگ وقف در جامعه است تا افراد بتوانند از ظرفیت های معنوی وقف بهرمند شوند و از خود باقیات الصالحاتی در قالب وقف ملک یا مالی باقی بگذارند.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید در این ایستگاه‌ها و خیمه‌ها، اطلاع‌رسانی در زمینه وقف دسته‌جمعی و پاسخ‌گویی به مسائل شرعی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس ادامه داد: در قالب این وقف‌ها افراد با هر توانایی مالی می‌توانند در انجام سنت حسنه وقف سهیم شوند و در این خیمه‌ها غرفه احکام شرعی، مشاوره دینی با حضور روحانیون خواهر و برادر، دایر است که مردم می‌توانند به این غرفه‌ها مراجعه کنند.

وی همچنین از پاسخگویی به مسائل شرعی زائران با برگزاری گفتمان‌های دینی خبر داد و یادآور شد: همچنین در این خیمه‌ها غرفه کودک نیز برگزار شده که کودکان می‌توانند از این غرفه‌ها استفاده کنند.

خدایی با بیان اینکه وقف یک احسان ماندگار است، گفت: انجام عمل حسنه وقف تأثیر بسزایی در زندگی دنیوی و اخروی انسان‌ دارد و باید تأثیرات مثبت وقف در جامعه بیان شود که در این زمینه رسانه‌ها می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.