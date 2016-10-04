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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

۵ کشته و ۳۲ زخمی در حمله خمپاره‎‌ای به دانشگاه حلب

۵ کشته و ۳۲ زخمی در حمله خمپاره‎‌ای به دانشگاه حلب

گروه های تروریستی ـ تکفیری در سوریه دانشگاه «حلب» را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که به دنبال آن ۵ نفر کشته و ۳۲ تَن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروه های تروریستی در حلب، دانشگاه این استان را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله پنج نفر کشته و ۳۲ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

طبق اعلام شاهدان عینی، شمار زیادی از قربانیان این حمله از میان زنان و کودکان هستند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است اما به احتمال زیاد گروه تروریستی ـ تکفیری «جبهه النصره» مسئول آن است.

گفتنی است، حملات تروریستی به مناطق مسکونی حلب توسط تروریست ها در انتقام جویی از پیشروی های گسترده ارتش سوریه در حلب و حومه آن انجام می شود.

کد مطلب 3787134

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