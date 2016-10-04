فضای مجازی در اولین مناظره هیلاری و ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدی پور حسنی: هر روز به جمعیت مجازی جهان اضافه می گردد و دولت ها به طور فزاینده ای با مسائل فضای مجازی مواجه می گردند. این موضوع باعث شده تا موضوع حکمرانی اینترنت به طور فزاینده ای وارد مباحث سیاسی روز از جمله تبلیغات انتخاباتی به خصوص در کشورهایی که با این فضا مواجهه بیشتری دارند شود.

در اولین مناظره از سه مناظره دو کاندیدای رقیب ریاست جمهوری آمریکا حدود ۶ دقیقه از ۲ ساعت مناظره در خصوص فضای مجازی و تهدیدات قرن بیست و یکمی متوجه این کشور بود. در خصوص اهمیت مسائل جنگ سایبری شکافی بین دو کاندیدا نبود.

کلینتون در خصوص مواجهه با تهدیدات بین المللی آنلاین و جنگ سایبری با اشاره به حمله سایبری روسیه به کمیته حزب دموکرات گفت که ایالات متحده با دو تهدید مواجه است اولین تهدید از جانب کسانی است که به قصد پول درآوردن و مقاصد تجاری به دزدی اطلاعات می پردازند و دومین تهدید که مهمتر از تهدید اولی است از سوی دولت هایی مانند روسیه است. کلینتون همچنین گفت که باید با شرکت های فناورانه همکاری بیشتری برای بیرون انداختن داعش از اینترنت داشته باشیم.

ترامپ بدون متهم کردن دولت خاصی گفت حمله کنندگان سایبری از هر جا می توانند به این کار اقدام نمایند آنها ممکن است از روسیه، چین و یا ایران و یا حتی یک شخصی که در منزل نشسته باشد فقط راه حل این است که برای همه طرف ها مشخص کنیم که ایالات متحده ظرفیت بیشتری از سایر رقبا دارد. ترامپ اضافه کرد که باید با داعش در فضای مجازی نیز مقابله گردد.

ترامپ بیش از این نیز دیدگاه موافق خویش را در خصوص تقویت و توسعه قابلیت های تهاجمی و دفاعی سایبری ایالات متحده اعلام کرده بود و گفته بود که یکی از اولین اقداماتش بررسی کامل طرح دفاع دیجیتال خواهد بود.

طبق فکت شیتی که در ۹فوریه ۲۰۱۶ توسط کاخ سفید در خصوص فضای مجازی منتشر شد مهمترین تهدید فضای این کشور سرقت هویت عنوان گردیده ولی دراین موضوع بسیار مهم نیز دو طرف نظر خاصی ارائه ندادند نکته ای که دراین مناظرات مهم است این است که دوطرف مناظره بیشتر به ابعاد امنیتی فضای مجازی توجه داشتند وابعاد خارجی تهدیدات فضای مجازی را برجسته نمودند.

درصورتی که کارشناسان فناوری دراین کشور توقع داشتند در مناظرات انتخاباتی در حوزه فضای مجازی به مسائلی همچون بی طرفی شبکه ای، پهنای باند و حریم خصوصی توجه بیشتری گردد ولی دوطرف مناظره وارد این مسائل نشدند. از طرف دیگر طبق فکت شیتی که در ۹ فوریه ۲۰۱۶ توسط کاخ سفید در خصوص فضای مجازی منتشر شد مهمترین تهدید فضای این کشور سرقت هویت عنوان گردیده ولی دراین موضوع بسیار مهم نیز دو طرف نظر خاصی ارائه ندادند.

به نظر می رسد که دو کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده در حوزه فضای مجازی دارای اطلاعات اندکی بوده و نگاه آنها به این فضا به حوزه امنیت سایبری آن هم با تاکید بر تهدیدات خارجی و از دیدگاه سلبی و تهدید زدایی بوده است و از مسائل مهم ایجابی این فضا و توجه به ابعاد حقوقی بین المللی برای مقابله با تهدیدات این فضا و همچنین فرصت هایی که این فضا برای تعاملات جهانی پیش می آورد صحبتی به عمل نیاوردند.

این دو کاندیدا حتی به فکت شیتی که کاخ سفید اخیرا منتشرکرده بود و دزدی هویت را مهمترین تهدید فضای مجازی خوانده بود توجهی نکرده بودند.

به نظر می رسد در صورت پیروزی هر کدام از کاندیداها نگاه تهاجمی تر برای مقابله با حملات سایبری در دستور کار دولت ایالات متحده قرار گیرد.