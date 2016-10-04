به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای انتخابی تیم ملی کاراته در وزن ۷۵- کیلوگرم برای معرفی نفر برتر برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان صبح امروز سه شنبه در سالن رزمی مجموعه ورزشی آزادی خالی از حاشیه نبود.

در این مسابقات طبق صلاحدید کادر فنی هر کاراته کا دوبار باید با رقیب خود مبارزه می کرد. در مبارزه اول با قید قرعه عسگری و آسیابری به مصاف هم رفتند تا فرد پیروز به مصاف حسن بیگی برود.

علی اصغر آسیابری کاراته کایی که سال گذشته مدال برنز مسابقات امیدهای جهان را کسب کرده بود ابتدا دوبار برابر بهمن عگسری صاحب پیروزی شد. وی که انگیزه زیادی برای مبارزه روی تاتامی جهانی داشت، در سومین مبارزه به مصاف ابراهیم حسن بیگی رفت و بازهم پیروز از میدان خارج شد.

دیدار دوم این دو کاراته کا در حالی که تا ثانیه های پایانی به سود آسیابری جریان داشت در نهایت به تساوی رسید تا کار به مبارزه سوم دو کاراته کا کشیده شود. بعد از ۱۰ دقیقه دیدار این دو کاراته کا تکرار شد و در همان دقیقه اول حسن بیگی یک امتیاز گرفت. اما در ادامه و در یک فعل و انفعال روی یک اشتباه، حسن بیگی روی ضربه سنگین رقیب دچار آسیب دیدگی شد که با نظر پزشک اجازه ادامه مبارزه را پیدا نکرد و داوران نیز طبق قانون رای به پیروزی آسیابری دادند.

با این نتیجه آسیابری مجوز حضور در رقابتهیا جهانی را کسب کرد. بعد از پایان این دیدارها و بهبودی حسن بیگی، وی به نظر کادر فنی برای معرفی آسیابری به رقابتهای جهانی اعتراض کرد.

این کاراته کا در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من با رای پزشک اجازه مبارزه پیدا نکردم که طبق قانون هم داوران رای صحیحی را اعلام کردند. ولی معتقدم اگر قرار است کسی برای مسابقات جهانی انتخاب شود باید در مبارزه رودررو نفر برتر معرفی شود نه با رای داور و اعلام نظر پزشک!

حسن بیگی افزود: به هر حال من تابع نظر کادر فنی بوده و به تصمیم آنها احترام می گذارم. به عنوان یک سرباز همچنان در خدمت تیم ملی خواهم بود و هر جا کادر فنی صلاح بدانند مبارزه می کنم.

طبق نظر کادر فنی دیدار انتخابی وزن ۸۴- کیلوگرم پنجشنبه هفته جاری در سالن رزمی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد و طی آن پورشیب و فداکار به مصاف هم می‌روند. بعد از این دیدار ترکیب نهایی تیم ملی در دو بخش تیمی و انفرادی برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان انتخاب و معرفی خواهد شد.

بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان ۴ تا ۹ آبان ماه در اتریش برگزار خواهد شد.