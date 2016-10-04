سرویس مدارس ۸۰ درصد دانش آموزان شیراز ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعالیشوندی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شیراز گفت: تعلیم دانش آموزان کافی نیست و موضوع تربیت هم باید به گونه ویژه ای در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد چرا که دانش آموزان آینده سازان کشور هستند.

وی تاکید کرد: تربیت تنها رسالت آموزش و پرورش نیست و همه جامعه باید تربیت را در اولویت قرار دهند و در این زمینه به آموزش و پرورش کمک کنند.

فرماندار شیراز پیوند دانش آموزان با مسجد را یکی از راهکارهای مهم تربیتی دانست و اضافه کرد: متاسفانه ما در موضوع تربیت ناموفق هستیم و باید نسبت به این موضوع توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی گفت: امسال برای اولین بار ۸۰ درصد دانش آموزان بدون دغدغه سرویس وارد مدارس شدند و ما تلاش می کنیم در سال آینده شاهد وضعیت مطلوب تری باشیم.

عالیشوندی ضمن اشاره به سرشماری نفوس و مسکن گفت: سرشماری یکی از ارکان مهم توسعه و پیشرفت است و ما برای یک توسعه منطقی و رضایت بخش نیازمند یک آمار مورد اعتماد و صحیح هستیم.

وی تاکید کرد: آمار نادرست باعث عدم اعتماد جامعه نسبت به مسئولان می شود و باید همه ارگان ها در این باره کمک نمایند.

عالیشوندی از تمامی مسئولان خواست نسبت به گسترش فرهنگ سرشماری اینترنتی کمک کنند.

در ادامه جلسه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه الله شیراز نیز ضمن اشاره به عدم توجه مسئولان به موضوع تربیت گفت: در حال حاضر مهم ترین دغدغه اولیاء دانش آموزان تربیت فرزند خوب است و این در حالی است که موضوع تربیت در سیستم اداری آموزش و پرورش به فراموشی سپرده شده است.

سرهنگ محمد جعفر دوستدار از مسئولان خواست به وضعیت تربیت دانش آموزان توجه جدی داشته باشند در غیر این صورت ما شاهد آسیب های جبران ناپذیری در جامعه خواهیم بود.

وی هشدار داد: ما در گذشته شاهد بچه های خیابانی بودیم ولی هم اکنون شاهد سالمند خیابانی هستیم و این زاییده عدم توجه مسئولان به موضوع تربیت است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه الله شیراز گفت: اعزام دانش آموزان به مناطق راهیان نور یکی از راه کارهای مهم تربیتی که مسئولان باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

وی تاکید کرد: نیاز امروز دانش آموزان آشنایی با فرهنگ شهیدان است.