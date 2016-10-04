انسداد فیزیکی ۲۳.۵ کیلومتر نوار مرزی در حوزه شهرستان آستارا 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیاست سپهری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پل ریلی مشترک آستارای جمهوری اسلامی ایران و آستارای جمهوری آذربایجان اظهار کرد: پل ریلی آستارا برای گسترش همکاری اقتصادی ایران و آذربایجان مهم است و به روابط دو کشور تحرک می بخشد.

وی با اشاره به عزم و اراده سیاسی مسئولان ایران و آذربایجان افزود: تکمیل دالان حمل و نقل شمال - جنوب یکی از اولویت های همکاری اقتصادی دو جانبه و منطقه ای ایران و آذربایجان به شمار می رود.

سپهری با اشاره به اتمام تجهیز، انسداد فیزیکی و تحکیم امنیت مرز به طول ۲۳.۵ کیلومتر از نوار کور مرزی و کوهستانی آستارا با اختصاص اعتبارات ویژه از وزارت کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر از ۱۵ کیلومتر از انسداد کامل مرز آستارا باقی مانده است که با اختصاص اعتبارات لازم از سوی وزارت کشور با تجهیزات فنی مانند سیم خاردارهای مناسب عملیاتی خواهد شد.

فرمانده مرزبانی استان گیلان با اشاره به اهمیت انسداد مرزی در ممانعت از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مرز، تردد غیر مجاز مرزی و همچنین تردد حیوانات اظهار کرد: کشاورزان و دامپروران مرزنشین آستارایی با خیالی آسوده در حریم مرز مشغول امرار معاش بوده و خوشبختانه مرزنشینان این خطه در آرامش کامل به زندگی خود ادامه می دهند و دغدغه امنیت مرزی در این گوشه از کشورمان وجود ندارد.

سپهری اجرای طرح انسداد و تحکیم امنیت مرز را عامل ارتقای امنیت ملی، تحکیم و تقویت مناسبات مرزی به دلیل به حداقل رسیدن زمینه های نقض مقررات دانست و تصریح کرد: وحدت مرزنشینان و تعامل آن ها با مرزبانان سبب تثبیت امنیت در مرزهای این منطقه شده است.

استان گیلان در مناطق شمالی و در حوزه استحفاظی شهرستان مرزی بندر آستارا با بخش های وسیعی از مناطق جنوبی جمهوری آذربایجان هم مرز است. طول مرز خشکی کشورمان در استان گیلان(شهرستان آستارا) ۳۸.۵ کیلومتر است.