کاهش ۱۵درصدی وقوع سرقت در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی صلاحی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران بمناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به نقش خبرنگاران و رسانه ها در انتقال امنیت به جامعه گفت: رسانه ها نقش مهم، فرهنگ ساز و موثر در فراهم سازی امنیت در جامعه دارند و باید قدردان این تلاش ها بود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران یک پلیس مردم محور و جامعه محور است که این محصول امنیت با مشارکت همه آحاد مردم و دستگاه ها و نهادها تحقق می یابد.

وی با مقایسه آمار جرائم در شهرستان نوشهر گفت: وقوع سرقت با کاهش ۱۵درصدی مواجه بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر گفت: دستگیری سارقین با افزایش ۲۵درصدی و تصادفات جرحی در نوشهر با کاهش ۵۴ درصدی همراه بوده است.

سرهنگ صلاحی با اشاره به آمار جرائم خشن در این شهرستان اضافه کرد: جرائم خشن در نوشهر ۶۳درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ۳واحد صنفی در شهرستان بدلیل توزیع و فروش قرص های روان گردان و مواد مخدر صنعتی از سوی نیروی انتظامی پلمپ شد.