۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

فرمانده نیروی انتظامی نوشهر خبرداد:

کاهش ۱۵درصدی وقوع سرقت در نوشهر

ساری- فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر از کاهش ۱۵درصدی وقوع سرقت در نوشهر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی صلاحی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران بمناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به نقش خبرنگاران و رسانه ها در انتقال امنیت به جامعه گفت: رسانه ها نقش مهم، فرهنگ ساز و موثر در فراهم سازی امنیت در جامعه دارند و باید قدردان این تلاش ها بود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران یک پلیس مردم محور و جامعه محور است که این محصول امنیت با مشارکت همه آحاد مردم و دستگاه ها و نهادها تحقق می یابد.

وی با مقایسه آمار جرائم در شهرستان نوشهر گفت: وقوع سرقت با کاهش ۱۵درصدی مواجه بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر  گفت: دستگیری سارقین با افزایش ۲۵درصدی و تصادفات جرحی در نوشهر با کاهش ۵۴ درصدی همراه بوده است.

سرهنگ صلاحی با اشاره به آمار جرائم خشن در این شهرستان اضافه کرد: جرائم خشن در نوشهر ۶۳درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ۳واحد صنفی در شهرستان بدلیل توزیع و فروش قرص های روان گردان و مواد مخدر صنعتی از سوی نیروی انتظامی پلمپ شد.

