امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور و نیروی انتظامی رکن تأمین امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (سهشنبه) به مناسبت روز نیروی انتظامی در دیدار فرماندهان و مسئولان این نیرو، «امنیت» را یکی از ارکان اساسی رشد و پیشرفت کشور خواندند و با تأکید بر نقش مهم نیروی انتظامی در برقراری امنیت خاطرنشان کردند: تواناییها و آمادگیهای نیروی انتظامی و عزم و ایمان کارکنان آن باید روز به روز ارتقاء پیدا کند.
حضرت آیت الله خامنهای در این دیدار، امنیت را به معنای «آرامش روانیِ فردی و آرامش عمومیِ اجتماعی» برشمردند و افزودند: در نبود امنیت، حتی با وجود توانایی و انگیزه در میان افراد یک جامعه، امکان فعالیتهای متنوع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی از بین میرود.
رهبر انقلاب اسلامی با استناد به قرآن کریم، امنیت را مایه افزایش ایمان مؤمنان دانستند و گفتند: یکی از مهمترین ارکان امنیتِ کشور، نیروی انتظامی است، البته این رکن عظیمِ امنیت را نیروهای انسانی که اغلب آنها کارآمد، شریف و زحمتکش هستند تشکیل داده اند و باید دائماً عزم، ایمان، انگیزه و روحیه این نیروها تقویت شود.
ایشان با اشاره به خدمات گسترده نیروهای انتظامی در کشور، بر توجه ویژه به نقش کلانتریها بهدلیل مواجهه مستقیم با آحاد جامعه تأکید کردند.
فرمانده کل قوا همچنین با اشاره به تغییرات سریع در بخشهای مختلف از جمله پیشرفتهای علم و فناوری، لزوم «افزایش آمادگیها و بهروز رسانی تواناییها»، «شناخت و انجام کامل وظایف» و «تبیین دقیق فعالیتها و خدمات برای مردم در رسانهها» را در جهت تأمین و ارتقای امنیت کشور یادآور شدند.
پیش از این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
