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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان :

همدان در رقابت‌های ورزشی تالاسمی بانوان کشور قهرمان شد

همدان در رقابت‌های ورزشی تالاسمی بانوان کشور قهرمان شد

همدان-سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: تیم همدان عنوان قهرمانی رقابت‌های ورزشی تالاسمی بانوان کشور را کسب کرد.

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی همدان در رقابت‌های ورزشی تالاسمی بانوان کشور اظهار داشت: ششمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشکاران تالاسمی کشور ویژه بانوان با معرفی تیم‌های برتر در رامسر پایان یافت و بانوان همدان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

وی افزود: تیم بانوان همدان در این دوره از رقابت‌ها با کسب ۲۷۲ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان همدان بابیان اینکه پیکارهای ویژه بانوان در ۵ رشته تنیس روی میز، بدمینتون، دارت، شطرنج و تیراندازی برگزار شد، گفت: ۱۲ بانوی ورزشکار همدانی در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی گفت: یک نشان طلا و یک مدال نقره در رشته پینگ‌پنگ، یک طلا و یک نقره در بدمینتون و یک عنوان چهارمی در تیراندازی حاصل تلاش بانوان همدانی در این رقابت ها بود.

چاروسایی عنوان کرد: تیم مردان ورزشکار تالاسمی همدان نیز فردا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور به رامسر اعزام می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر ۴۰ بانوی تالاسمی همدان به‌صورت سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت دارند.

کد مطلب 3787183

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