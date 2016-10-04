حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی همدان در رقابتهای ورزشی تالاسمی بانوان کشور اظهار داشت: ششمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشکاران تالاسمی کشور ویژه بانوان با معرفی تیمهای برتر در رامسر پایان یافت و بانوان همدان بر سکوی قهرمانی ایستادند.
وی افزود: تیم بانوان همدان در این دوره از رقابتها با کسب ۲۷۲ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان همدان بابیان اینکه پیکارهای ویژه بانوان در ۵ رشته تنیس روی میز، بدمینتون، دارت، شطرنج و تیراندازی برگزار شد، گفت: ۱۲ بانوی ورزشکار همدانی در این رقابتها شرکت کردند.
وی گفت: یک نشان طلا و یک مدال نقره در رشته پینگپنگ، یک طلا و یک نقره در بدمینتون و یک عنوان چهارمی در تیراندازی حاصل تلاش بانوان همدانی در این رقابت ها بود.
چاروسایی عنوان کرد: تیم مردان ورزشکار تالاسمی همدان نیز فردا برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور به رامسر اعزام میشود.
وی گفت: در حال حاضر ۴۰ بانوی تالاسمی همدان بهصورت سازمانیافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت دارند.
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