حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی همدان در رقابت‌های ورزشی تالاسمی بانوان کشور اظهار داشت: ششمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشکاران تالاسمی کشور ویژه بانوان با معرفی تیم‌های برتر در رامسر پایان یافت و بانوان همدان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

وی افزود: تیم بانوان همدان در این دوره از رقابت‌ها با کسب ۲۷۲ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان همدان بابیان اینکه پیکارهای ویژه بانوان در ۵ رشته تنیس روی میز، بدمینتون، دارت، شطرنج و تیراندازی برگزار شد، گفت: ۱۲ بانوی ورزشکار همدانی در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی گفت: یک نشان طلا و یک مدال نقره در رشته پینگ‌پنگ، یک طلا و یک نقره در بدمینتون و یک عنوان چهارمی در تیراندازی حاصل تلاش بانوان همدانی در این رقابت ها بود.

چاروسایی عنوان کرد: تیم مردان ورزشکار تالاسمی همدان نیز فردا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور به رامسر اعزام می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر ۴۰ بانوی تالاسمی همدان به‌صورت سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت دارند.