کمیته های دائمی مشترک آموزشی در منطقه آزاد اروند تشکیل می شود

سید مرتضی نعمت زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کار در راستای تعالی و توسعه فضاهای آموزشی در سطح شهرهای آبادان و خرمشهر(منطقه آزاد اروند) انجام می شود.

وی از نیروی انسانی، به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین بخش از منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نام برد و افزود: توجه و تمرکز بر روی این بخش مهم می تواند ما در راستای دستیابی به اهداف کلان فرهنگی کمک کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره بر اهمیت و نقش به سزای توسعه منابع انسانی در رشد و پیشرفت اقتصادی عنوان کرد: توجه ویژه به جایگاه آموزش و پرورش به عنوان کارخانه تولید منابع بکر و سازنده نیروی انسانی سبب می شود تا ضمن هم گرایی و هم گونی مشترک با وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی این حوزه، شاهد تحول و دگرگونی شگرف در بخش آموزش و پرورش منطقه آزاداروند باشیم.

نعمت زاده، برگزاری جلسات مشترک و تشکیل کمیته های تخصصی در راستای تغییر و اصلاح ساختاری نظام حاکم بر آموزش و پرورش در شهرهای آبادان و خرمشهر را امری ضروری خواند و گفت: در این جلسات نمایندگان سازمان منطقه آزاد اروند و ادارات آموزش و پرورش شهرهای آبادان و خرمشهر حضور دارند.

وی، از آمادگی واحد متبوعه اش برای سازندگی و پایه گذاری بنای یک ساختار توسعه یافته و کارآمد از نظام توسعه یافته آموزشی در منطقه آزاد اروند، خبر داد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان، با اشاره به برگزاری جلسات مشترک هر دو ماه یک بار افزود: این جلسات به منظور کمک به تعالی و پیشرفت آموزشی در منطقه به عنوان بهترین و موثرترین اقدام برنامه ریزی شده آموزشی کوتاه مدت برگزار می شود.