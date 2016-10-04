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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

فرمانده انتظامی استان همدان:

۴۷ دستگاه حفاری چاه غیرمجاز در همدان توقیف و روانه پارکینگ شد

۴۷ دستگاه حفاری چاه غیرمجاز در همدان توقیف و روانه پارکینگ شد

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان گفت: امسال از حفر ۱۸۸ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان جلوگیری و تعداد ۴۷ دستگاه حفاری چاه غیر مجاز توقیف و روانه پارکینگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی‌محمد مهدیان‌نسب ظهر سه شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان انسداد چاه‌های غیرمجاز را از اولویت‌های فرماندهی انتظامی استان همدان برشمرد و گفت: همدان از استان‌های برتر کشور در زمینه حفاظت از منابع آبی و به خصوص انسداد چاه‌های غیر مجاز است.

وی با تاکید بر همکاری با شرکت آب منطقه ای همدان برای انسداد چاه های غیرمجاز افزود: امروز حفاظت از منابع آبی کشور و استان همدان به دغدغه ملی و مردمی تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف باید در این راستا همکاری کنند.

مهدیان نسب با بیان اینکه در زمان خشکسالی با مدیریت انجام شده، آب موردنیاز همدان از سد اکباتان، رودخانه گنجنامه و دره مرادبیگ جبران شد، گفت: خوشبختانه هیچ گونه قطعی آب در همدان رخ نداد درحالی که بحران آب کشور را در برگرفته بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مردم استان همدان به تنش آبی موجود در کشور پی برده اند و احساس مسئولیت می کنند، گفت: نیروی انتظامی در کنار وظایف ذاتی خود، حفاظت از منابع آبی را در دستور کار دارد چراکه حفاظت از منابع آبی برای آیندگان به نوعی با امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد.

فرمانده انتظامی استان همدان یادآور شد: امسال از حفر ۱۸۸ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان جلوگیری و تعداد ۴۷ دستگاه حفاری غیر مجاز توقیف و روانه پارکینگ شد.

کد مطلب 3787189

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