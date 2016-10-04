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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

کاراته انتخابی تیم ملی؛

آسیابری: تابع نظر کادر فنی هستم/ به مدال جهانی فکر می کنم

آسیابری: تابع نظر کادر فنی هستم/ به مدال جهانی فکر می کنم

کاراته کای تیم ملی گفت: انگیزه زیادی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دارم و همین عامل باعث شده سخت تمرین کنم و با آمادگی بالا به دیدار رقبای خود بروم.

علی اصغر آسیابری بعد از کسب جواز حضور در رقابتهای جهانی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: شرایط پیش آمده در مبارزه سوم با حسن بیگی برای من هم قابل قبول نبود و دوست داشتم بازهم مبارزه کنم. هدف من حضور در مسابقات جهانی است و برای رسیدن به این هدف سخت تلاش کردم و خدا را شکر که در این وزن به عنوان نفر اول انتخاب شدم. البته شرایط به صورت پیش رفت که داوران رای بازی سوم را صادر کردند.

این کاراته کای ملی پوش به اعتراض حسن بیگی هم اشاره کرد و گفت: من به این اعتراض کاری ندارم و برای من فرقی نمی کند. من توانایی و آمادگی تعداد بیشتری مبارزه را هم داشتم. در سوئیس ۱۱ مبارزه داشتم و اینجا هم مشکلی برای ادامه مبارزه نداشتم و در کل به نظر کادر فنی احترام می گذارم.

وی افزود: تاتامی اتریش اولین حضور من در مسابقات بزرگسالان در رقابت‌های جهانی است. تجربه حضور در مسابقات امیدهای جهان و مبارزه در کاراته وان آلمان را دارم. در این رقابتها حریف اصلی من ژاپن است و امیدورام با کمک کادر فنی بتوانم نتیجه مطلوبی کسب کنم.

آسیابری در پایان گفت: در جریان رقابتهای امیدهای جهان با همین مربیان مدال برنز کسب کردم و به امید خدا تلاش می کنم یکبار دیگر با ارائه مبارزاتی سطح بالا و شکست رقبا به مدالی خوشرنگ دست پیدا کنم.

بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان ۴ تا ۹ آبان ماه در اتریش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3787195

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