اعزام ۸۰۰ دانش آموز دختر خرمشهری به اردوی راهیان نور

سرهنگ مجید حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دور نخست اعزام اردوی راهیان نور دانش آموزی سال جاری با اعزام ۸۰۰ دانش آموز دختر آغاز شد و با وجود اینکه زمان اعزام در آغاز بازگشایی مدارس بود و انتظار نوعی بی برنامگی می رفت اما شاهد استقبال خوبی بودیم.

وی ادامه داد: این دانش آموزان از میان دانش آموزان مقطع دوم و سوم دوره دوم متوسطه هستند که با ۱۸ اتوبوس پس از برگزاری مراسم بدرقه از باغ موزه دفاع مقدس خرمشهر عازم مناطق عملیاتی شدند.

فرمانده سپاه خرمشهر اضافه کرد: در هر اتوبوس نیروی تامین برای تامین امنیت دانش آموزان، یک مبلغ از میان طلاب حوزه علمیه خواهران و بسیج طلاب و همچنین راوی به همراه دانش آموزان به این سفر معنوی ازعام شدند و یک دستگاه آمبولانس نیز در طول مسیر کاروان ها را همراهی خواهد کرد.

سرهنگ حسین زاده به تشریح برنامه های پیش بینی شده این اردو یک روزه پرداخت و گفت: به دلیل همزمان شدن برنامه اعزام دانش آموزان با مراسم ورود و استقبال از شهدای تازه تفحص شده، فرصت راغنیمت شمرده هر ۱۸ اتوبوس دراین مراسم شرکت کردند و بعد از آن به زیارت زیارتگاه شهدای شلمچه رفتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر، زیارتگاه شهدای هویزه را مقصد بعدی دانش آموزان خرمشهری شرکت کننده در اردوی راهیان نور دانش آموزی اعلام کرد و افزود: کاروان ها امشب در پادگان شهید محلاتی و شهید غلامی اسکان داده می شوند و برای آنها برنامه های آموزشی، فرهنگی و رزمی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: صبح فردا و بعد از اقامه نماز صبح زیارت یادمان شهدای عشایر حمیدیه در نظر گرفته شده است و دانش آموزان پس از آن به خرمشهر برمی گردند.

سرهنگ حسین زاده از برگزاری دور دوم اعزام ها، ویژه پسران در یک ماه آینده خبر داد و گفت: ماه آینده همین تعداد دانش آموز با ۱۸ اتوبوس راهی این اردو خواهند شد.

فرمانده سپاه خرمشهر در پایان تاریخ اعزام سایر دانش آموزان خرمشهری به این اردوها را بعد از اربعین حسینی امسال اعلام کرد.