فلسفه عزاداری امام حسین(ع) ظلم ستیزی است/ پرهیز از افراط و تفریط

حجت الاسلام علی اصغر فاضلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این که حتی دعوت به اشک باید از روی معرفت باشد، اظهار داشت: اجازه ندهیم رفتار، حرکات و بلندگوهایی که با مسیر اباعبدالله(ص) منافات دارد وسیله دست دشمن شود.
وی ابراز داشت: شیعیان از سوی اهل بیت(ع) تشویق و ترغیب به برپایی و محترم شمردن عزاداری امام حسین(ع) شدند زیرا یکی از مهمترین شعائر رسیدن به حقانیت حضرت حق، برپایی عزاداری اباعبدالله(ع) است اما آسیب یا ویروسهایی این عزاداری را تهدید میکند و باید عزاداری را پاک نگه داشت تا بتوان راه امام حسین(ع) را ادامه داد.
این کارشناس مسائل مذهبی در پاسخ به این سئوال که چگونه میتوان عزاداری را پاک نگه داشت، گفت: از راههای افراطی، استفاده از اشعار بی محتوا، روضه خوانیهای بی سند یا استفاده از منابع نامعتبر، تجسم کردنهای بیهوده که هدایتگری نداشته و صرفاً با عواطف و احساسات بازی میکنند و بکار بردن الفاظی که مطابقشان اهل بیت(ع) که چراغ هدایت هستند نیست و انجام کارهای حرام و کارهایی که باعث وهن به مجالس اهل بیت میشود باید خودداری کرد.
وی تأکید کرد: عزاداری اهل بیت(س) در این راستا است که ما به این معرفت و شعور برسیم که امام حسین(ع) برای چه هدفی شهادت را انتخاب کرد و درس آزادگی و بندگی را بیاموزیم.
برای مقتل خوانیها باید آنچه واقع شده بیان شود
حجت الاسلام فاضلی گفت: برپایی و بزرگداشت عزاداری امام حسین(ع) به دلیل حمایت از حق و مبارزه با استکبار است و این مراسم مسیر بندگی را به ما بیاموزد همانگونه که ترجمه لغت اباعبدالله، پدر بندگان عالم است و فرمود خدایا میخواهم به شناخت به تو برسم ما نیز با شرکت در این مراسم میخواهیم بگوییم که چنین شخصیتی را الگو قرار میدهیم.
وی که ۱۵ سال سابقه تدریس در حوزه علمیه را دارد، با بیان این که بالاترین لذت امام حسین(ع) رسیدن به بندگی و مقام رضایت حضرت حق است، گفت: ایشان در این مسیر از همه محبین خود در راه عبودیت گذشت و ما که در این مسیر قرار گرفتیم اگر اشک و حال ما با معرفت باشد از اثر خود که همان بیدارگری است را دارد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که برای مقتل خوانیها باید آنچه واقع شده بیان شود، تأکید کرد: اگر میخواهیم علم امام حسین(ع) را برداریم از افراطیگری در مجالس، اذیت و آزار دیگران و آنچه خلافشان اهل بیت(س) است باید پرهیز کنیم زیرا فلسفه عزاداری هدایتگری و ظلم ستیزی است اگر در عزاداری برویم و رشد معنوی پیدا نکنیم باعث سقوط ما میشود.
دشمن سعی دارد عزاداری سیدالشهدا(ع) را از محتوا خالی کند
وی در پاسخ به این سئوال که چرا دشمنان سعی دارند که عزاداری را از محتوا خالی و مردم را به ظاهر مشغول سازند، اظهار کرد: تنها اسلام است که میتواند در مقابل دنیای استکبار و استعمار بایستد زیرا از جهت فطری، حکمی و اصول و فروع مستغنی و بدون خلل است و آنان به این نتیجه رسیدند و در صدد تحریف این دین برآمدند زیرا نمیتوانند در مقابل آن قد علم کنند لذا محتوا را از آن میگیرند همانگونه که سعی میکنند تا حج را از محتوا خالی کنند.
حجت الاسلام فاضلی ادامه داد: همانگونه که حضرت ابراهیم(ع) سنگ بنای خانه توحیدی را گذاشت اما در زمان رسول الله(ص) تبدیل به بت خانه شده بود و برای تجارت و منافع خود فلسفه وجودی آن را گرفته بودند امروز نیز عدهای سعی دارند این اقدام را انجام دهند.
وی با بیان این که دشمن امروز در پی اسلامستیزی است، افزود: مجالس منظم و زیبای عزاداری امام حسین(ع) را نشان نمیدهند و از این همه مراسم باشکوه تنها قمهزنی را نشان میدهند و این اقدام امروز اسباب سوء استفاده دشمن شده و هر چه باعث سوء استفاده دشمن، وهن به اسلام، سست شدن و بیاعتبار شدن مجالس اهل بیت(ع) است باید جمع شود.
افراط و تفریط در عزاداری امام حسین(ع) اسلامی نیست
این کارشناس مسائل مذهبی در پاسخ به این سئوال که پس از امام حسین(ع) مهمترین شخص و الگو برای ما امام سجاد(ع) است، آیا سندی است که ایشان بعد عاشورا اقدامی شبیه قمه زنی را انجام داده باشند، گفت: نه؛ قمهزنی یا خودزنی نماد عزاداری نیست و برای آموختن عزاداری الگوی شیعیان باید عزاداری اهل بیت(ع) باشد و تنها کسی به مقصد میرسد که ملازم آنان باشد کسی که جلوتر یا عقبتر باشد از دین خارج شده و نباید افراط و تفریط در دین وجود داشته باشد.
حجت الاسلام فاضلی با اشاره تاریخی در تأیید این موضوع گفت: در جریان بیعت گرفتن از امام علی(ع) برای خلیفه اول تنها کسی که دست به قبضه شمشیر میبرد زبیر است و او کسی است که وقتی امام علی(ع) به خلافت میرسد مقابل او میایستد و کسی که افراطی عمل میکند در مسیر انحرافی است.
وی گفت: برای قمهزنی برخی استناد به روایت ضعیفی میکنند که حضرت زینب(س) سر به محمل زد و از سرشان خون جاری شد در صورتی که سند چنین سخنی معتبر نیست و آنان هدایتگریها، حجاب و عفاف، نجابت، همراهی با ولایت، حقگویی و کمال بلاغت در کلام ایشان را نمیبینند و این سند نامعتبر را بهانهای برای اقدام خود میآورند.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: این روایت با کمالات حضرت زینب(س) که الگویی همچون سیدالساجدین(ع) دارد سازگار نیست ایشان قدمی جلوتر از امام نمیگذارند و به فرض اگر چنین ضربهای وارد شده باشد، شاید ایشان مدهوش امام حسین(ع) شده باشند نه این که از روی عمد و ادا و اصول این کار را انجام دهند همانگونه که در حالات میرزای شیرازی نیز هست که ایشان با یک جمله از سیدالشهدا(ع) مدهوش شد و حیرت تمام وجود او را گرفت.
