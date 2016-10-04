سازمان بسیج رسانه استان بوشهر بعنوان رده برتر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج رسانه استان بوشهر، این جشنواره با حضور سردار حمید خدادی، معاون ایمنی ستاد کل سپاه پاسداران و سردار فتح اله جمیری، فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر در سالن اجتماعات ۲۲ بهمن سپاه برگزار شد و سازمان بسیج رسانه استان بوشهر به عنوان رده برتر در بین سازمان‌های بسیج اقشار و متخصصین معرفی شد.

در این آیین سردار جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ضمن عرض تشکر از مجموعه کارکنان سپاه استان گفت: جشنواره مالک اشتر در واقع نتیجه تلاش ها و مجاهدت‌هایی است که در سطح سپاه و بسیج استان بوشهر صورت گرفته که باید مورد تقدیر واقع شوند، در سال ۹۳ و ۹۴ سپاه استان جزء سپاه نمونه کشور شد ولی برای ما مهمترین موضوع این است که به وظیفه خود عمل می کنیم.

جشنواره مالک اشتر با هدف توسعه فرهنگ شایسته سالاری و معرفی سازمان‌ها و فرماندهان و مدیران رشد یافته و موفق تر نیروهای مسلح مبتنی بر رصد و پالایش عملکرد و وضعیت آنها برگزار شده است.