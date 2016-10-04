علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام محرم به میزان سهمیه برنج و شکر برای هیئت‌های مذهبی قم اشاره کرد و گفت: سهمیه اختصاص داده شده به قم از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای برنج ۶۰۰ تن و برای شکر ۱۰۰ تن است.

وی با بیان اینکه توزیع کننده سهمیه اعلامی فروشگاه تعاونی مصرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است، گفت:‌ برنج از نوع اروگوئه با قیمت هر کیلو سه هزار تومان و شکر هم با قیمت هر کیلو ۲ هزار و ۶۵۰ تومان توزیع می‌شود.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین سهمیه مرغ را ۶۰ تن اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلو مرغ پنج هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است.

وی در ادامه درباره نحوه توزیع کالاها بین هیئت‌های مذهبی گفت: متولیان هیئت‌های عزاداری، تکایا و مساجد بر اساس سهمیه سال گذشته می‌توانند به فروشگاه توزیع کننده مراجعه و سهمیه خود را دریافت کنند.

همت بابیان اینکه توزیع حواله سهمیه‌ها از امروز آغاز شده است بر این موضوع تأکید کرد که مشمولین این کالاها هر چه سریعتر برای دریافت سهمیه اقدام کنند.

وی همچنین عنوان کرد: با توجه به نوسان قیمت برنج در بازار پیش بینی می‌شود که کلیه سهمیه این کالا در استان جذب شود.