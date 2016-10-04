نباید در باد موفقیت تیم ملی فوتسال خوابید/ با ۱۰ کشور مذاکره کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال درباره شرایط تیم ملی فوتسال بعد از جام جهانی، گفت: جام جهانی خیلی خوبی را بازیکنان و کادر فنی تجربه کردند. یک اتفاق خاص رخ داد و بدون شک کسب افتخار بزرگ و عنوان سومی جام جهانی کلمبیا حاصل تجارب سالهای گذشته، زحماتی که کادر فنی کشیده و مدیریت هایی که پشت این کادر بودند، است. آنها در نهایت نتیجه ای را به بار آورده که این نتیجه مسئولیت سنگین و خطیری را به همراه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به افتخاری که ملی پوشان به دست آورده اند اکنون کل دنیا، مسئولان و تیم های حاضر در مسابقات انتظارشان از ما تغییر کرده و دیگر نمی توان ضعیف ظاهر شد. مردم دنیا روی ایران حساب ویژه ای باز کرده اند و در حد و اندازه این عنوان انتظار دارند که در میادین آتی ظاهر شوند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: برای اینکه بتوانیم در میادین مهم پیش روی خود طی سالهای آتی موفق باشیم و به عنوان حریف سرسخت و قدر به میدان مسابقه رویم، نیازمند برنامه ریزی ویژه ای هستیم. قدر مسلم بازیکنانی که در کلمبیا افتخار آفرین بودند، برای جام جهانی دیگر حضور نخواهند داشت. باید از اکنون یک برنامه ویژه برای تیم ملی زیر ۲۰ سال که در مسابقات آسیایی آینده شرکت می کنند طراحی کنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم. بازی های تدارکاتی، موارد فنی، حمایت باشگاه ها، نحوه حضور بازیکنان و استفاده کادر فنی از آنها باید طی یک برنامه ریزی مفصل و فنی با حضور رئیس فدراسیون، رئیس سازمان لیگ بررسی و کارشناسان تصویب شود تا بتوانیم فعالیت خود را شروع کنیم.

وی با بیان اینکه امروز برای شروع تمرینات فوتسال خیلی دیر است گفت: تمام دنیا فعالیتهای خود را برای مسابقات آسیایی و جام جهانی آغاز کرده و ما نیز باید از همین امروز برنامه های خود را آغاز کنیم. معتقدم امروز دیر است و باید با برنامه ریزی دقیق روند فعالیتهای تمرینی و دیدارهای تدارکاتی داشته باشیم.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: نباید در باد این موفقیت بخوابیم و باید کار را از همین امروز شروع کنیم. تیم ملی زیر ۱۷ سال در المپیک ۲۰۱۸ حضور خواهد داشت و باید برنامه های اجراییش به زودی استارت بخورد. دیگر دنیا از ما توقع ندارد که در مسابقات حاضر شویم و بدون موفقیت عرصه رقابتها را ترک کنیم. فوتسال خودش را به دنیا، مردم ایران و مسئولان فدراسیون ثابت کرده و اکنون زمان آن است که از سوی مسئولان فدراسیون حمایت شویم تا پاسخگوی این انتظار به وجود آمده باشیم. بر همین اساس فردا در فدراسیون حضور خواهم داشت و با مسئولان صحبت خواهم کرد تا ببینم دیدگاهشان برای فوتسال چیست و چه برنامه ای را باید در دستور کاری خود قرار دهیم.

وی از مذاکره با با ۱۰ کشور مختلف برای برگزاری دیدارهای دوستانه خبر داد و گفت: در کلمبیا با ۱۰ کشور مختلف صحبت کردم و خواستار همکاری های مختلفی در زمینه های تیم های بزرگسالان، بانوان و تیم‌های پایه شدم که کشورهای فوق از برنامه های ما استقبال کردند. به نظر این جلسات زمانی نتیجه می دهد که بتوانیم برنامه مدون خود را پیاده کنیم و با برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی تیم های قدرتمندی را آماده و به مسابقات اعزام کنیم.