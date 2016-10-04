تملک منزل پدری آیت الله مهدوی کنی در منطقه کن

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نامگذاری تعدادی از معابر شهر تهران، مجتبی شاکری رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با اشاره به بزرگراه آزادگان گفت: این بزرگراه تا میدان فتح مسیر یکپارچه ای را دارد اما از میدان فتح به پایین، دچار چند انشعاب می شود که می توانیم نام های دیگری برای این بخش ها اختصاص دهیم.

در ادامه احمد دنیامالی در انتقاد به نامگذاری کوچه ای به نام آیت الله بهجت گفت: من مخالف این نامگذاری هستم.

وی با رد این پیشنهاد از سوی کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، گفت: شان آیت الله بهجت بسیار بالاتر از آن است که نامش بر روی یک کوچه در منطقه ۲۲ قرار بگیرد.

در ادامه نامگذاری ها، احمد مسجد جامعی پیشنهاد داد منزل پدری آیت الله مهدوی کنی در منطقه کن مورد تملک قرار بگیرد.

وی گفت: این منزل متراژ کوچکی دارد و هزینه زیادی برای تملک آن پرداخت نخواهد شد. ضمن اینکه این خانه در معرض تخریب است و با توجه به فضای ارزشمندی که دارد، باید زودتر در دستور کار قرار گیرد.